健康網》社群媒體成「智力小偷」？ 研究：兒童太早使用損認知力

研究顯示，社群媒體使用愈多的兒童，其語言與記憶測驗分數愈低；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最新刊登於《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究指出，社群媒體使用時間愈長，兒童與青少年的認知能力表現愈差。研究發現，長時間沉迷於社群媒體的孩子，在朗讀、記憶與詞彙測驗中的表現都明顯低於其他同齡人。

《Medical Xpress》報導，青少年平均每天會花費大約5.5小時在螢幕上，和學校的學習無關。其中很大一部分時間都花在了社群媒體上，既創作自己的內容，也瀏覽他人發布的內容。

請繼續往下閱讀...

與觀看電視或影片等被動的螢幕時間不同，社交媒體需要主動參與，例如，滾動螢幕、查看通知以及與線上用戶互動。這些活動會持續調動大腦中負責資訊處理和決策的部分。這種持續保持大腦活躍的需求，使得社群媒體比僅僅盯著螢幕對腦力的要求更高。

先前的研究表明，社群媒體成癮的使用模式與年輕人出現心理健康症狀的風險增加有關。然而，其對認知能力（即青少年思考、學習和處理資訊的能力）的影響尚不清楚。

這項研究的研究人員旨在調查青少年在成長過程中，花在社群媒體上的時間是否會影響他們的認知能力。

為了進行分析，研究團隊利用了青少年大腦認知發展（ABCD）研究的數據。 ABCD是一項大規模縱向研究項目，追蹤兒童從童年晚期到青春期的發展過程。研究網絡由21個研究點組成，正在監測11,880名兒童逐年成熟的大腦發展、認知能力和行為變化。

研究人員選取6,554名青少年參與研究，在樣本中，51.1%為男孩、48.9%為女孩。研究分別在3個階段收集數據（2016至2020年），分析孩子的社群媒體使用模式及其與認知表現的關聯。

為了追蹤孩子們的社群媒體習慣如何隨著他們的成長而變化，研究團隊使用「基於群體的軌跡建模」的統計技術。這種方法使他們能夠識別出3種不同的社群媒體使用模式：大多數（57.6%）的孩子沒有使用或使用率很低；約1/3（36.6%）的孩子使用率較低但穩定成長；一小部分（5.8%）的孩子使用率較高且隨著時間的推移不斷上升。

研究透過美國國衛院（NIH）的「認知工具箱測驗」進行評估，內容涵蓋語言理解、記憶力、圖像詞彙與反應速度。結果顯示，社群媒體使用愈多的兒童，其語言與記憶測驗分數愈低。相反地，極少使用或未使用社群媒體的孩子，在整體認知表現上表現最佳。

這些發現進一步證實，必須在社群媒體平台上實施更嚴格年齡限制。這項研究是觀察性的，這意味著它只能識別相關性，但無法確定因果關係，但已揭示長時間滑手機對大腦發展，造成可能的潛在風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法