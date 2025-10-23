健康網》老想著「再滑一下」 醫警：小心大腦被「改寫」

長時間滑手機會持續耗損聚焦資源，導致注意力不集中、精神疲勞；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕智慧型手機和社交媒體正在重新塑造人們的大腦。鄰好西醫診所醫師李思賢表示，打開IG或滑短影片時，多巴胺這個獎賞神經傳導物質會被釋放。不過，多巴胺並不是讓人感覺快樂的荷爾蒙，它會驅使期待感，每一次意料之外的按讚或留言，都會讓多巴胺神經元瞬間活化。不過，這種不確定的回饋，正是賭博成癮的核心機制，易陷入焦慮與依賴的循環。

為了探討手機和社群如何影響注意力，李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站，整理了史丹佛神經科學家胡博曼（Andrew Huberman）的觀點，帶民眾從神經科學的角度看看，它們如何重新塑造大腦。

一開始，我們被新奇與連結感吸引，多巴胺活性高漲。但久而久之，大腦進入「負向強化」狀態：我們滑手機不是為了快樂，而是為了逃避焦慮與無聊。這會讓前額葉皮質（掌管自我控制的區域）逐漸疲乏，形成「焦慮→滑手機→短暫放鬆→再焦慮」的惡性循環。胡博曼指出，這樣的神經模式與強迫症的機制非常相似。

同時，注意力也在被侵蝕。人類有兩種注意力模式：一是「聚焦注意力」，需要刻意維持；另一是「非聚焦注意力」，容易被外界刺激帶走。長時間滑手機會持續耗損聚焦資源，導致注意力不集中、精神疲勞。相對地，自然環境是恢復注意力的最佳方式。

研究顯示，待在公園、看樹影搖曳、或只是靜靜散步，都能讓大腦的注意力網絡「重啟」。我常建議病人每天至少散步20到30分鐘，這不僅能穩定血糖，也讓大腦獲得放鬆，就像給神經系統做一場溫柔的冥想。

研究發現，長期沉浸於社交媒體的青少年，在情緒與獎賞相關的腦區呈現過度活化，而前額葉的自我控制功能相對不足。結果就是，他們更容易依賴外部認可，難以從內在找到自我價值。這樣的結構差異甚至可能延續到成年，影響情緒穩定與學習動機。

胡博曼認為，真正的關鍵是重新奪回注意力的主導權。減少無意識滑動的時間，把社交 App 移出主畫面、設定固定使用時段，甚至用運動、音樂或自然活動取代數位刺激，都是有效的方法。

李思賢平常會把螢幕調成黑白模式或降低藍光，讓內容變得不那麼有吸引力。有時也會直接刪掉那些對生活沒有幫助的App。看看自己每天使用手機的平均時間，以及各App的使用比例，也能幫助我們了解自己的依賴模式。

李思賢總結，手機和社群媒體並非全然有害，重點是學會如何掌控它，而不是被它控制。

