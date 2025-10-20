自由電子報
健康 > 杏林動態

高齡藥師退休後續穿白袍工作 偏鄉尤其需要

2025/10/20 19:01

竹山鎮東華醫院響應「繼續僱用高齡者補助計畫」，一位藥師退休後續留醫院，穿著熟悉白袍為患者服務；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（南投縣政府提供）

竹山鎮東華醫院響應「繼續僱用高齡者補助計畫」，一位藥師退休後續留醫院，穿著熟悉白袍為患者服務；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（南投縣政府提供）

〔中央社〕竹山鎮東華醫院響應「繼續僱用高齡者補助計畫」，一位67歲陳姓藥師退休後續留醫院，穿著熟悉白袍為患者服務，陳藥師繼續做著熱愛的工作，院方也可獲勞動部補助、改善人力問題。

竹山鎮東華醫院肩負偏鄉醫療重任，面對全台藥劑師人力問題，院方積極響應勞動部勞動力發展署「繼續僱用高齡者補助計畫」，請院內資深藥師續留工作崗位，陳姓藥師說，能繼續站在調劑台前很有成就感，只要健康允許，服務患者是他最熟悉、最熱愛的事。

勞發署中彰投分署今（20）日發布新聞稿表示，陳姓藥師熟悉患者用藥習慣與疾病史，年輕同事常從他身上學到實務判斷，及與病患溝通的人情味；考量高齡員工體力，院方提供彈性工時，陳姓藥師每週上班5天、每天4小時，維持穩定生活節奏及兼顧健康與家庭。

中彰投分署表示，今年協助145家企業留用273名屆退高齡勞工續留職場，9月1日起受理企業明年度補助申請案；企業每留用一名高齡員工最高可獲得25萬8000元補助，歡迎踴躍申請，共創世代共榮友善職場。

中彰投分署表示，雇主有意願持續僱用屆齡65歲員工，且繼續僱用員工數依公告行業別，達公司申請下一年度僱用65歲員工總數一定比例即可申請；繼續僱用期間達6個月給予補助，前6個月每月補助1萬3000元，第7至18個月每月補助1萬5000元，最多18個月。

