健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》提升接種意願 疾管署：肺鏈疫苗明年改單劑

2025/10/20 17:16

明（2026）年肺炎鏈球菌疫苗將引進PCV20（20價）與PCV21（21價）。（資料照）

明（2026）年肺炎鏈球菌疫苗將引進PCV20（20價）與PCV21（21價）。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署署長羅一鈞表示，ACIP（預防接種建議小組）已通過決議，明（2026）年起將長者肺炎鏈球菌疫苗全面改為單劑接種策略，並將同時提供PCV20（20價）與PCV21（21價）兩種疫苗，可望提升民眾接種意願，降低醫師端的溝通難度。

羅一鈞指出，這是疫苗政策的重要轉折，「不管是20價或21價，都只要打一劑」，讓長者接種更簡單。他補充說，ACIP認為，沒有哪一支疫苗比較好，兩者皆可作為新一代單劑型疫苗的接種選擇。

林口長庚紀念醫院感染醫學科醫師黃景泰說，13價與23價屬於基礎株組合，將逐漸淡出。（資料照）

林口長庚紀念醫院感染醫學科醫師黃景泰說，13價與23價屬於基礎株組合，將逐漸淡出。（資料照）

林口長庚紀念醫院感染醫學科醫師黃景泰指出，根據疾管署2025年上半年監測資料與過去5年統計，23型與15型等血清型在65歲以上長者族群中持續維持高比例，且屬於現有政策疫苗無法涵蓋的型別。

21價肺鏈疫苗 黃景泰：可涵蓋65.9%菌株

黃景泰認為，從整體菌株來看，21價可涵蓋約85%的菌株、20價則涵蓋約37%，其他的疫苗大概只有三分之一左右，在重症死亡案例中20價則涵蓋44%、21價則可涵蓋約65.9%的菌株，相較於其他疫苗涵蓋範圍多。

黃景泰說，從2018年至2025年的監測趨勢一致，隨著孩童肺炎鏈球菌疫苗接種率提升，成人族群亦出現血清型替換現象，因此樂齡族群的保護策略需要更新。他說：「我們把樂齡族群分為兩組，一是未曾接種過者，可考慮21價或20價；另一組是曾接種過者，一年後可再接種20價或21價。」

13價、23價屬基礎株組合 逐漸淡出市場

黃景泰並指出，在幼兒疫苗涵蓋率高的地區（如台灣），21價可能是較合適的選項。他也提到，目前13價與23價屬於基礎株組合，20價與21價則代表新的流行株，「兩者的重要性應該是無分軒輊」。未來23價的角色可能逐漸淡出，而如何在一至兩年內讓血清型涵蓋率達到最高，將是未來疫苗政策的重要目標。

羅一鈞說，他上月赴韓國出席APEC會議，觀察到各國對「Healthy Aging」高度關注，長者疫苗接種是關鍵議題。台灣在亞太地區導入肺炎鏈球菌疫苗的時間相當早，但民眾理解度仍不高。

疾管署近年推動「左流右新」的口號結合流感疫苗與新冠疫苗。他也提到，未來可延伸為「健康樂齡、三針有幸」概念，結合流感、新冠與肺炎鏈球菌疫苗的宣導，希望讓長者覺得打疫苗是一件輕鬆、且對健康有益的事。

