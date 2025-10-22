健康網》肝癌微創手術優點多多 醫：特殊情況還是得開腹

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，缺點則是技術門檻高、並非所有腫瘤皆適用，且在特定情況下仍可能需轉為開腹手術；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕當聽到肝癌診斷，心情難免緊張，不過現在有一個 「傷口小、恢復快」的新選擇：肝癌微創手術！秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，微創手術的優點包括：傷口小、疼痛少、復原快、併發症風險低且肝功能保留佳；缺點則是技術門檻高、並非所有腫瘤皆適用，且在特定情況下仍可能需轉為開腹手術。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，肝癌微創手術流程：

請繼續往下閱讀...

1.術前評估：確認肝功能和腫瘤狀況。

2.麻醉準備：全身麻醉下開3～5個小洞。

3.精準手術：腹腔鏡導引下切除腫瘤。

4.術後恢復：病房觀察，3-5天就能出院。

優點

●傷口小，疼痛少，復原快。

●住院時間短，生活品質更好。

●併發症風險降低，肝功能保存佳。

缺點

●技術門檻高，需要經驗豐富的醫師。

●不適用大型或位置複雜的腫瘤。

●部分情況可能須轉為傳統開腹手術。

黃士維補充，雖然是微創，但仍屬大型肝臟手術，仍可能發生出血、膽汁滲漏、肝功能暫時下降或腫瘤復發等風險，術後須密切追蹤與回診。通常3-5天出院，4-6週恢復日常活動，期間需避免提重物和劇烈運動。

黃士維分享，術前術後注意事項：

●術前禁食禁水，告知醫師所有用藥。

●術後保持傷口乾燥、清潔。

●飲食以低鹽高蛋白、易消化為主。

●定期回診追蹤，維護肝功能和腫瘤控制。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法