自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》肝癌微創手術優點多多 醫：特殊情況還是得開腹

2025/10/22 15:21

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，缺點則是技術門檻高、並非所有腫瘤皆適用，且在特定情況下仍可能需轉為開腹手術；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，缺點則是技術門檻高、並非所有腫瘤皆適用，且在特定情況下仍可能需轉為開腹手術；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕當聽到肝癌診斷，心情難免緊張，不過現在有一個 「傷口小、恢復快」的新選擇：肝癌微創手術！秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維指出，微創手術的優點包括：傷口小、疼痛少、復原快、併發症風險低且肝功能保留佳；缺點則是技術門檻高、並非所有腫瘤皆適用，且在特定情況下仍可能需轉為開腹手術。

黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，肝癌微創手術流程：

1.術前評估：確認肝功能和腫瘤狀況。

2.麻醉準備：全身麻醉下開3～5個小洞。

3.精準手術：腹腔鏡導引下切除腫瘤。

4.術後恢復：病房觀察，3-5天就能出院。

優點

●傷口小，疼痛少，復原快。

●住院時間短，生活品質更好。

●併發症風險降低，肝功能保存佳。

缺點

●技術門檻高，需要經驗豐富的醫師。

●不適用大型或位置複雜的腫瘤。

●部分情況可能須轉為傳統開腹手術。

黃士維補充，雖然是微創，但仍屬大型肝臟手術，仍可能發生出血、膽汁滲漏、肝功能暫時下降或腫瘤復發等風險，術後須密切追蹤與回診。通常3-5天出院，4-6週恢復日常活動，期間需避免提重物和劇烈運動。

黃士維分享，術前術後注意事項：

●術前禁食禁水，告知醫師所有用藥。

●術後保持傷口乾燥、清潔。

●飲食以低鹽高蛋白、易消化為主。

●定期回診追蹤，維護肝功能和腫瘤控制。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中