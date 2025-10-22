健康網》從早餐到宵夜都適合！ 營養師揭希臘優格健康4吃法

希臘優格只能減重？營養師薛曉晶說，還能穩血糖、護腸道、強免疫；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾為了減重，可能會選擇希臘優格搭配菜單。然而，營養師薛曉晶指出，這款濃郁美味的乳製品，不僅有助雕塑身材，還可以強化免疫、穩定血糖、保護腸道，甚至幫助增肌，可能有機會晉升成健康食物的「全能王」。

營養師薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，科學家們發現，常吃優格的人，腸道屏障功能更強韌，就像為腸道築起一道堅固的防線，有效抵禦外來威脅。《BMC Microbiology》在2022年的大型雙胞胎隊列研究指出，長期吃優格，內臟脂肪也會相對較少。

請繼續往下閱讀...

為什麼希臘優格是減肥者的理想夥伴？薛曉晶說明，除了高蛋白、低糖的優勢，研究證實它在體重管理上表現卓越。《Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases》在2018年一項針對肥胖成人代謝症候群的試驗顯示，將優格納入低熱量飲食中，10週能看到腰圍和體脂明顯下降，還能有效保護辛苦練來的肌肉，避免減重時的肌肉流失。

如果你正為血糖或血脂問題煩惱，希臘優格或許能幫上大忙！薛曉晶提到，《AJCN》在2019年的隨機對照試驗結果指出，對於肥胖、脂肪肝及代謝症候群的女性，每天攝取優格長達24週後，不僅胰島素阻抗顯著改善，肝脂肪含量平均減少3.5%，三酸甘油酯和總膽固醇也出現正向變化。同時，腸道健康是免疫力的基石，而希臘優格中的益生菌正是強化免疫的關鍵。

希臘優格兼顧美味與健康

薛曉晶分享希臘優格的「食」用指南：

●活力早餐：希臘優格+新鮮藍莓+奇亞籽。開啟美好一天，同時補充抗氧化物與膳食纖維，腸道有感。

●午餐後點心：希臘優格+ 一把杏仁。延長飽足感，穩定血糖，避免下午嗜睡。

●運動後補給：希臘優格+ 一根香蕉。快速補充蛋白質和碳水化合物，加速肌肉恢復與能量回充。

●健康甜點：晚餐後用希臘優格取代高糖甜點。享受美味，同時減少不必要的熱量攝取，讓身體輕盈無負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法