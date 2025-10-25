自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》生病沒食慾損健康？ 醫揭非壞事 免疫系統正在「作戰」

2025/10/25 17:11

醫師張家銘建議，民眾在病中或病後幾天內，以高湯、蔬菜湯、蛋白質為主，少量多次進食，讓身體循序回到原本的代謝節奏；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師張家銘建議，民眾在病中或病後幾天內，以高湯、蔬菜湯、蛋白質為主，少量多次進食，讓身體循序回到原本的代謝節奏；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人在感冒、發燒或喉嚨痛時，會發現胃口全失，可能擔心「不吃飯，免疫力會不會下降？」台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，這不是身體虛弱，而是正在啟動「節能修復機制」，讓免疫系統有更多資源對抗病原，降低過度發炎造成的損傷。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，根據2025年發表在《Cell Metabolism》的研究，我們的免疫細胞，特別是T細胞，在感染時會主動改變吃的東西。當生病、發炎或感染病毒時，身體會暫時降低對葡萄糖的使用，轉而燃燒酮體、乙酸與乳酸這些替代燃料。這個轉換的目的，是讓免疫系統穩定運作、延長戰鬥時間，同時降低過度發炎造成的損傷。

換句話說，生病沒食慾是身體正在「重新分配燃料」，主動把能量讓給免疫細胞，並減低對身體的傷害。

張家銘比喻，如同一個城市停電時，電力公司會優先供電給醫院、消防局等重要單位。身體也一樣，當免疫系統全面啟動時，消化道的能量會被暫時抽走，轉向免疫細胞。這就是為什麼我們會覺得食慾下降、消化慢、甚至懶得動。

T細胞會依照環境中的營養組成決定代謝方向。當有足夠酮體與乙酸時，它會啟動一種名為乙醯輔酶A的代謝路徑。乙醯輔酶A不只是能量分子，它還會參與基因的表觀調控，例如幫助組蛋白乙醯化，讓免疫相關基因如干擾素γ與顆粒酶B被打開，強化T細胞殺死病原的能力。

這個研究的啟發是，當身體發燒、喉嚨痛、沒胃口時，民眾不需要強迫進食。適當地讓身體休息、補水、補電解質、輕微斷食幾餐，反而能讓代謝自然轉換到「免疫模式」，讓酮體與乙酸上升，支持T細胞運作。

若能在康復期中慢慢恢復飲食、不要太快吃油膩或甜食，整體復原速度更好、疲倦感更少。因為這時身體仍在清除代謝廢物，若提早塞進太多糖分，會讓免疫細胞又被迫切回糖解路線，反而拖慢修復。

張家銘建議，在病中或病後幾天內，以高湯、蔬菜湯、蛋白質為主，少量多次進食，讓身體循序回到原本的代謝節奏。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中