健康網》生病沒食慾損健康？ 醫揭非壞事 免疫系統正在「作戰」

〔健康頻道／綜合報導〕很多人在感冒、發燒或喉嚨痛時，會發現胃口全失，可能擔心「不吃飯，免疫力會不會下降？」台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，這不是身體虛弱，而是正在啟動「節能修復機制」，讓免疫系統有更多資源對抗病原，降低過度發炎造成的損傷。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，根據2025年發表在《Cell Metabolism》的研究，我們的免疫細胞，特別是T細胞，在感染時會主動改變吃的東西。當生病、發炎或感染病毒時，身體會暫時降低對葡萄糖的使用，轉而燃燒酮體、乙酸與乳酸這些替代燃料。這個轉換的目的，是讓免疫系統穩定運作、延長戰鬥時間，同時降低過度發炎造成的損傷。

換句話說，生病沒食慾是身體正在「重新分配燃料」，主動把能量讓給免疫細胞，並減低對身體的傷害。

張家銘比喻，如同一個城市停電時，電力公司會優先供電給醫院、消防局等重要單位。身體也一樣，當免疫系統全面啟動時，消化道的能量會被暫時抽走，轉向免疫細胞。這就是為什麼我們會覺得食慾下降、消化慢、甚至懶得動。

T細胞會依照環境中的營養組成決定代謝方向。當有足夠酮體與乙酸時，它會啟動一種名為乙醯輔酶A的代謝路徑。乙醯輔酶A不只是能量分子，它還會參與基因的表觀調控，例如幫助組蛋白乙醯化，讓免疫相關基因如干擾素γ與顆粒酶B被打開，強化T細胞殺死病原的能力。

這個研究的啟發是，當身體發燒、喉嚨痛、沒胃口時，民眾不需要強迫進食。適當地讓身體休息、補水、補電解質、輕微斷食幾餐，反而能讓代謝自然轉換到「免疫模式」，讓酮體與乙酸上升，支持T細胞運作。

若能在康復期中慢慢恢復飲食、不要太快吃油膩或甜食，整體復原速度更好、疲倦感更少。因為這時身體仍在清除代謝廢物，若提早塞進太多糖分，會讓免疫細胞又被迫切回糖解路線，反而拖慢修復。

張家銘建議，在病中或病後幾天內，以高湯、蔬菜湯、蛋白質為主，少量多次進食，讓身體循序回到原本的代謝節奏。

