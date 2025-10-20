自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

全台本土登革熱3例 台南爆首例群聚

2025/10/20 16:26

台南市的2例個案為台南市今年首起本土群聚事件，2人與另一名境外移入個案為同公司員工，目前仍在進行基因定序分析中。（台南市政府提供）

台南市的2例個案為台南市今年首起本土群聚事件，2人與另一名境外移入個案為同公司員工，目前仍在進行基因定序分析中。（台南市政府提供）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署今（20）日公布新增3例本土登革熱病例，包括台南市南區2例、桃園市桃園區1例，其中台南市的2例個案為台南市今年首起本土群聚事件，2人與另一名境外移入個案為同公司員工，目前仍在進行基因定序分析中，另桃園市個案則與先前的社區群聚相關。

疾管署副署長曾淑慧說明，新增3例確診個案為2男1女，年齡介於20多歲至30多歲，台南市2名本土個案皆為同一家公司員工，發病日介於10月15日至18日，且該公司10月19日有另一名員工檢驗確診為境外移入個案，但目前仍在進行基因序列分析，關聯性仍待釐清。

曾淑慧指出，桃園市個案則在10月4日起陸續出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，因症狀未緩解，於10月16日就醫收治住院，採檢送驗後確診登革熱，目前認為與當地先前的社區群聚相關。

疾管署統計，今年截至10月19日累計24例本土登革熱確定病例，且無重症及死亡病例；另累計210例境外移入病例，為近6年同期次高（2020年至2024年介於9-231例），目前全球登革熱疫情持續，今年迄今累計426萬餘例病例，以美洲疫情較為嚴峻。

此外，曾淑慧提醒，通常11月後登革熱病例就會逐漸減少，近期登革熱個案分佈也趨於零星，但仍偶有本土個案出現，目前天氣轉涼，地方衛生單位與疾管署區管中心也會在發現個案時第一時間介入，呼籲民眾仍要審慎應對疫情，並落實孳生源清除。

另近期因颱風共伴效應影響，全台皆有降雨，請民眾把握雨後空檔，主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用含有政府機關核可有效成分之防蚊藥劑，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師旅遊活動史。

