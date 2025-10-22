自由電子報
減重塑身

健康網》減脂期逛夜市怎麼吃？ 營養師掌握3撇步

2025/10/22 17:26

營養師彭逸珊分享，先逛一圈再決定、分食、蔬菜先墊胃、掌握這3個小技巧，就能讓你在熱鬧夜市裡吃得開心又不爆卡。（資料照）

營養師彭逸珊分享，先逛一圈再決定、分食、蔬菜先墊胃、掌握這3個小技巧，就能讓你在熱鬧夜市裡吃得開心又不爆卡。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕逛夜市是許多人最放鬆的週末樂趣，但面對滿街香氣四溢的炸物、甜飲與燒烤，減肥或控制飲食的人往往陷入掙扎。營養師彭逸珊分享，只要懂得挑選料理方式與控制份量，不必放棄美味也能兼顧健康。先逛一圈再決定、分食、蔬菜先墊胃，掌握這3個小技巧，就能讓你在熱鬧夜市裡吃得開心又不爆卡。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，逛夜市時降低熱量攝取小撇步：

炸臭豆腐：炸物熱量高，改為清蒸臭豆腐。

紅燒牛肉麵：建議選擇清燉牛肉麵，熱量能降低不少。

章魚燒：不加美乃滋，刷層醬油和柴魚片增添風味即可。

飲料：優先選茶飲，且不加糖和料。

鹹酥雞：選擇有用脫油機的店家，幫助減去多餘的油脂。

炸魷魚：選擇炭烤魷魚更好，可避開外層裹粉油炸的負擔。

水果：可選擇甘草芭樂、紅心芭樂，想吃甜的可吃一串糖葫蘆。

關東煮：湯品愛好者必收，相對清淡又能補充到蔬菜。

點餐秘訣

●先逛一圈再決定：先繞一圈了解所有選項，避免衝動購買。

●分量分食：與同行好友分食，既能嘗到多樣美味，也能控制熱量。

●蔬菜先墊胃：關東煮蔬菜先吃，利用纖維增加飽足感。

彭逸珊補充，只要掌握選對料理、控制份量原則，就能在夜市盡情享受美食。

