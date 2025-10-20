健康網》王丹父心梗離世 醫：長輩出現3症狀要小心

中國社運人士王丹父親因心梗離世，享耆壽90歲。秀傳紀念醫院副院長林彥齡醫師，老年人和糖尿病患者，在心梗發生前較平常感到虛脫、昏厥或無力。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕中國社運人士王丹今（20）日在臉書表示，其父王憲曾在19日深夜辭世，享耆壽90歲。據家人和醫護人員告訴王家人，王憲曾未經歷太多痛苦，是在安寧中離開的。秀傳紀念醫院副院長林彥齡醫師指出，老年人和糖尿病患者，在心梗發生前較平常感到虛脫、昏厥或無力。

根據秀傳醫院衛教資料指出，在台灣，平均每天26.5人發生「急性心肌梗塞」。急性冠心症就醫的病患中，以50歲以上男性及70歲以上女性為好發的高危險族群。

林彥齡說，其他危險因子還包括：家族病史、過量飲酒、飲食不均衡、壓力、肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂、缺乏運動及長期抽菸者。

「心肌梗塞」的治療方法有很多種，包括：藥物治療和手術治療，並針對心電圖ST段上升型心梗的病人，以快速回復心肌血流灌注為主要目標，其治療方法包含：r-tPA（血栓溶解劑）的注射、心導管介入治療或進行冠狀動脈繞道手術。

王丹指出，中國兩次坐牢合計6年多，他的父親與母親都會一起到監獄來看他；後來，他流亡海外，父母親出國探視他，白髮人看望黑髮人，幾十年下來，從來沒有一句怨言。如今，父親心梗離世，王丹哀痛地說，無法為父親送終，是他在人生中極大的遺憾和悲哀。

