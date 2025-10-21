健康網》瘦瘦針是減重神針？ 營養師：未雙管齊下大打折扣

營養師高敏敏說明，想靠猛健樂達到健康減重，除了了解藥理與副作用，日常飲食與生活習慣的配合才是維持成果的關鍵。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕近來被稱為「新一代瘦瘦針」的猛健樂（Mounjaro）話題不斷，不少人視它為減重神針，但事實上，它是一款需經醫師評估後使用的處方藥，用於改善糖尿病與代謝異常。營養師高敏敏在臉書專頁發文提醒，其主要成分為Tirzepatide能同時作用於兩種腸道激素GLP-1與GIP達到「控糖＋減重」的雙重效果。想靠猛健樂達到健康減重，除了了解藥理與副作用，日常飲食與生活習慣的配合才是維持成果的關鍵。

猛健樂作用原理

高敏敏指出，猛健樂能「一針雙效」，關鍵就在於它的主要成分；Tirzepatide能同時模擬兩種腸道激素GLP-1與GIP，協同調節血糖、食慾與能量代謝，讓身體啟動更有效率的代謝系統，GLP-1（類升糖素胜肽-1）促進胰島素分泌，抑制升糖素、延緩胃排空，降低食慾、提升飽足感。

GIP（葡萄糖依賴型胰島素釋放胜肽）可強化胰島素反應、改善胰島素阻抗，促進能量代謝、幫助脂肪燃燒。兩種激素的雙效合力，讓血糖穩定、代謝提升。不只幫助減脂也能讓身體維持長期的平衡狀態，了解完原理後，我們再來看看它的實際功效。

營養師高敏敏說明，猛健樂能延緩胃排空，抑制食慾並促進脂肪燃燒。（圖取自freepik）

高敏敏分享，猛健樂4大核心功效：

1.降血脂：降低壞膽固醇與三酸甘油酯，提升好膽固醇。

2.穩定血糖：促進胰島素分泌，改善胰島素阻抗。

3.顯著減重：延緩胃排空，抑制食慾並促進脂肪燃燒。

4.改善脂肪肝：減少肝臟脂肪堆積、降低發炎反應、延緩纖維化。

高敏敏補充，這4大功效相互作用，讓猛健樂不只是瘦下來，更是代謝變好的一種醫學輔助。許多臨床研究也指出，它能有效改善糖尿病、代謝症候群等相關問題。不過任何藥物都有潛在風險，施打初期，身體需要時間適應。

常見副作用

高敏敏提到，可能會出現噁心、腹脹、便祕、腹瀉、食慾下降或體重減輕過快等狀況，這些都是暫時性的生理反應。但若出現低血糖、劇烈腹痛、持續嘔吐等異常，應盡快回診，由專業醫師評估調整劑量。想讓效果更穩定，飲食習慣一定要跟上，藥物輔助只能開啟代謝的開關，吃對才是維持成果的關鍵。

營養師高敏敏說明，想讓效果更穩定，飲食習慣一定要跟上，藥物輔助只能開啟代謝的開關，吃對才是能讓成果延續的關鍵。（圖取自freepik）

沒胃口也要少量多餐，不吃反而會讓代謝變慢、肌肉流失，可選溫豆漿、無糖優格、豆腐、燕麥粥、蒸蛋等溫和食物。

●補水充足：每天至少補足1500ml水分，常溫水或電解質水最佳。

●避開飲品地雷：少喝含糖飲、能量飲與高咖啡因飲品，避免影響血糖穩定。

●定期回診追蹤：遵循醫師建議，按時追蹤與調整劑量，讓療程更安全也更有效。

高敏敏提醒，猛健樂雖然被稱為「瘦瘦針」但它不是魔法針，真正能讓體態與健康維持的關鍵，還是在於均衡飲食、規律運動、良好睡眠三大原則。把瘦瘦針當作助力 讓生活習慣與日常飲食成為主力，這樣瘦下來，才會健康又穩定。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

