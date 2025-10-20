「鐵雄」惜英雄！ 退役搜救犬回娘家與飼主送愛

光田綜合醫院急診部醫師高正國親自協助搜救犬體驗救援背帶，了解實際使用情況。（光田醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕退役搜救犬「鐵雄」近日與台灣第一位完成6大馬的女跑者、光田綜合醫院副執行長王詩婷，一同回到台中市政府消防局搜救犬隊，王詩婷號召工作夥伴與親友，並邀請全國動物醫院連鎖體系營運長陳亮昀，一同「跟著詩婷支持搜救英雄」送上犬用救生衣、訓練跑步機、洗澡槽、訓練背心等價值逾30萬元的物資，向搜救犬及領犬員表達最深的關心與敬意。

王詩婷表示，每次重大天災後，看著搜救犬和領犬員完成任務的背影，都能深深感受到在最危險的地方守護生命的他們，應該要得到同樣的關愛與照顧，因此，出於一份單純的感動，而送愛捐贈消防局搜救犬隊。

光田醫院等捐贈的物資包含犬用洗澡槽，讓搜救犬有專用且良好的洗澡環境。（光田醫院提供）

曾赴花蓮光復鄉災區擔任隨隊醫師的光田急診部醫師高正國，也參與這次送愛活動，他見證前線救援的艱辛與搜救犬的重要角色，並表示，每一隻搜救犬背後，都有領犬員與醫療團隊共同守護的努力，支持他們，就是在守護災難現場的安全與希望。

2023年，光田醫院長照體系的仁馨樂活園區領養退役搜救犬「鐵雄」，2年來，「鐵雄」不只陪伴長輩，成為醫療與動物關懷結合的最佳示範，這次更親自化身「送愛大使」，陪同大家把裝備送到學弟妹手中，用行動延續救援精神。

王詩婷說，醫療不只是治療疾病，也是在災難與困境中，選擇持續溫柔守護的力量，希望這份心意，能讓更多人一起關注搜救犬與防災工作，讓守護生命的英雄，也能被好好守護。

