守護兒童健康著色比賽 豐原醫院頒將給幼童

豐原醫院舉辦「兒童安康‧醫同守護」著色比賽，並頒獎給得獎幼童。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕為響應「病人安全週」，衛生福利部豐原醫院舉辦「兒童安康．醫同守護」著色比賽，透過繽紛色彩讓孩子們從小認識病人安全與健康照護的重要性，活動邀請6歲以下幼童參加，由副院長曹承榮頒發獎狀與獎品，展現醫院守護兒童健康的決心。

世界衛生組織自2019年起推動的「世界病人安全日」，今年主題聚焦「孕產安全及兒童安康」，強調病人安全應從孕期就開始關注，涵蓋母嬰安全、兒童醫療照護，豐原醫院配合舉辦「兒童安康．醫同守護」著色比賽，並將優秀作品於院內展出，期望孩子與家長在參與過程中共同學習，增進對病安議題的認識。

豐原醫院指出，病人安全並非僅限於醫療人員的專業責任，更需要全民共同參與，除了正確用藥、遵循醫囑外，還包括病房安全、手術安全、感染控制及合理使用抗生素等，對兒童而言，病安觀念的養成更是未來健康行為的基石。

豐原醫院目前並配合進行「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」、「低（含極低）出生體重兒居家照護計畫」及「幼兒專責醫師制度」，豐原醫院並於去年病人安全週榮獲「孕產共守—預防產後大出血優良獎」，展現專業團隊在孕產安全領域的努力與成果，持續守護山城居民的健康。

豐原醫院強調，舉辦這項活動盼寓教於樂，讓家長與孩子在互動中理解醫療安全的重要性，也提醒醫療團隊持續精進，建立「病人、家屬、醫療人員三方合作」的安全文化。

