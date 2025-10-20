自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

守護兒童健康著色比賽 豐原醫院頒將給幼童

2025/10/20 15:22

豐原醫院舉辦「兒童安康‧醫同守護」著色比賽，並頒獎給得獎幼童。（豐原醫院提供）

豐原醫院舉辦「兒童安康‧醫同守護」著色比賽，並頒獎給得獎幼童。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕為響應「病人安全週」，衛生福利部豐原醫院舉辦「兒童安康．醫同守護」著色比賽，透過繽紛色彩讓孩子們從小認識病人安全與健康照護的重要性，活動邀請6歲以下幼童參加，由副院長曹承榮頒發獎狀與獎品，展現醫院守護兒童健康的決心。

世界衛生組織自2019年起推動的「世界病人安全日」，今年主題聚焦「孕產安全及兒童安康」，強調病人安全應從孕期就開始關注，涵蓋母嬰安全、兒童醫療照護，豐原醫院配合舉辦「兒童安康．醫同守護」著色比賽，並將優秀作品於院內展出，期望孩子與家長在參與過程中共同學習，增進對病安議題的認識。

豐原醫院指出，病人安全並非僅限於醫療人員的專業責任，更需要全民共同參與，除了正確用藥、遵循醫囑外，還包括病房安全、手術安全、感染控制及合理使用抗生素等，對兒童而言，病安觀念的養成更是未來健康行為的基石。

豐原醫院目前並配合進行「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」、「低（含極低）出生體重兒居家照護計畫」及「幼兒專責醫師制度」，豐原醫院並於去年病人安全週榮獲「孕產共守—預防產後大出血優良獎」，展現專業團隊在孕產安全領域的努力與成果，持續守護山城居民的健康。

豐原醫院強調，舉辦這項活動盼寓教於樂，讓家長與孩子在互動中理解醫療安全的重要性，也提醒醫療團隊持續精進，建立「病人、家屬、醫療人員三方合作」的安全文化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中