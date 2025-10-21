自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》冷凍蔬菜PK新鮮蔬菜 營養師揭曉上榜5大贏家

2025/10/21 11:53

玉米粒含豐富的膳食纖維、維生素B群、葉黃素，是常見的冷凍蔬菜，可以護眼；圖為情境照。（圖取自freepik）

玉米粒含豐富的膳食纖維、維生素B群、葉黃素，是常見的冷凍蔬菜，可以護眼；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾因為沒有時間到傳統市場買菜，會到超市選購冷凍蔬菜，不過卻擔心不夠新鮮，會讓家人吃不安心。營養師陳珮淳表示，冷凍蔬菜才是「被低估的營養超人」！

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，多數民眾以為市場現採青菜最營養，然而，冷凍蔬菜不是舊菜，而是「時間凍起來的新鮮」，因為冷凍蔬菜的秘密關鍵在「殺青汆燙」，冷凍前的殺青不是破壞營養，而是鎖住營養的魔法步驟。

什麼是殺青？就是將蔬菜放入熱水或蒸氣中快速加熱1～3分鐘，再立刻放入冰水中降溫，這叫「汆燙冷卻」。研究指出，這個步驟能防止維生素C、葉綠素與多酚類被氧化。也就是說，少量營養會流出，但保下來的營養會「更穩定、更耐放」。

冷凍＝按下營養暫停鍵

陳珮淳分析冷凍蔬菜更鮮的原因如下：

●採收後4–6小時內「汆燙→冷卻→急速冷凍」，營養封存。

●市場蔬菜從採收到你家，常過2–3天，維生素C、葉酸下降30–50%。

●研究顯示：冷凍花椰菜、菠菜、豌豆的維生素C含量比冷藏3天青菜更高。

常見冷凍蔬菜營養值TOP榜

●綠花椰菜

富含維生素 C、K、葉酸，以及明星植化素蘿蔔硫素。蘿蔔硫素能啟動體內「抗氧化防禦系統（Nrf2）」路徑，幫助細胞抵抗氧化與慢性發炎。

●玉米粒

含豐富的膳食纖維、維生素B群、葉黃素與玉米黃素，是護眼植化素組合。冷凍過程幾乎不影響葉黃素含量，反而因細胞壁破裂，抗氧化物更容易被吸收！

●胡蘿蔔

含高量 β-胡蘿蔔素，進入體內可轉換成維生素A，幫助皮膚修復、保護眼睛黏膜。β-胡蘿蔔素屬脂溶性，經加熱後釋放率提升，冷凍再煮反而吸收率更好。

●菠菜

鐵、鎂、鉀、維生素K，以及多酚類抗氧化物的豐富來源。冷凍能抑制氧化酵素活性，保留葉酸、鐵質與葉綠素穩定度。

●毛豆

高蛋白、膳食纖維、鉀、鎂、大豆異黃酮兼具。異黃酮屬植物性雌激素，有助維持膚質與骨骼健康。

陳珮淳總結，冷凍蔬菜不是備案，而是營養的常備菜，它們在最營養、最漂亮的時候被凍住，讓民眾能時時吃到剛採的新鮮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中