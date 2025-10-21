健康網》冷凍蔬菜PK新鮮蔬菜 營養師揭曉上榜5大贏家

玉米粒含豐富的膳食纖維、維生素B群、葉黃素，是常見的冷凍蔬菜，可以護眼；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾因為沒有時間到傳統市場買菜，會到超市選購冷凍蔬菜，不過卻擔心不夠新鮮，會讓家人吃不安心。營養師陳珮淳表示，冷凍蔬菜才是「被低估的營養超人」！

陳珮淳在臉書專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，多數民眾以為市場現採青菜最營養，然而，冷凍蔬菜不是舊菜，而是「時間凍起來的新鮮」，因為冷凍蔬菜的秘密關鍵在「殺青汆燙」，冷凍前的殺青不是破壞營養，而是鎖住營養的魔法步驟。

什麼是殺青？就是將蔬菜放入熱水或蒸氣中快速加熱1～3分鐘，再立刻放入冰水中降溫，這叫「汆燙冷卻」。研究指出，這個步驟能防止維生素C、葉綠素與多酚類被氧化。也就是說，少量營養會流出，但保下來的營養會「更穩定、更耐放」。

冷凍＝按下營養暫停鍵

陳珮淳分析冷凍蔬菜更鮮的原因如下：

●採收後4–6小時內「汆燙→冷卻→急速冷凍」，營養封存。

●市場蔬菜從採收到你家，常過2–3天，維生素C、葉酸下降30–50%。

●研究顯示：冷凍花椰菜、菠菜、豌豆的維生素C含量比冷藏3天青菜更高。

常見冷凍蔬菜營養值TOP榜

●綠花椰菜

富含維生素 C、K、葉酸，以及明星植化素蘿蔔硫素。蘿蔔硫素能啟動體內「抗氧化防禦系統（Nrf2）」路徑，幫助細胞抵抗氧化與慢性發炎。

●玉米粒

含豐富的膳食纖維、維生素B群、葉黃素與玉米黃素，是護眼植化素組合。冷凍過程幾乎不影響葉黃素含量，反而因細胞壁破裂，抗氧化物更容易被吸收！

●胡蘿蔔

含高量 β-胡蘿蔔素，進入體內可轉換成維生素A，幫助皮膚修復、保護眼睛黏膜。β-胡蘿蔔素屬脂溶性，經加熱後釋放率提升，冷凍再煮反而吸收率更好。

●菠菜

鐵、鎂、鉀、維生素K，以及多酚類抗氧化物的豐富來源。冷凍能抑制氧化酵素活性，保留葉酸、鐵質與葉綠素穩定度。

●毛豆

高蛋白、膳食纖維、鉀、鎂、大豆異黃酮兼具。異黃酮屬植物性雌激素，有助維持膚質與骨骼健康。

陳珮淳總結，冷凍蔬菜不是備案，而是營養的常備菜，它們在最營養、最漂亮的時候被凍住，讓民眾能時時吃到剛採的新鮮。

