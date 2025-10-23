健康網》「小鳥粉」創意喝法惹議 醫：錯誤用藥有4風險

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳強調，藥品不是飲品，不能隨意搭配！正確用藥才能發揮療效。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕最近Threads 上掀起一陣「小鳥粉」創意喝法風潮，從「防痰西西里咖啡」到「白飯搭配」各種神奇搭配，讓人看了哭笑不得。輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳強調，藥品不是飲品，不能隨意搭配！正確用藥才能發揮療效，錯誤使用反而有藥效降低、刺激反應、嗆咳風險與劑量失衡等問題。

小鳥粉是什麼

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」分享，「小鳥粉」其實是口服化痰藥（Acetylcysteine），在臨床上用它來幫助痰液排出。與一般想像不同，它不是讓你不咳嗽，而是透過「切斷痰液中的雙硫鍵」，降低痰液黏稠度，讓濃痰變稀、更容易被咳出來。由於成分帶有特殊硫味（類似臭雞蛋味），藥廠特別做成橘子口味的甜粉，提高民眾服藥接受度。

請繼續往下閱讀...

胡皓淳提醒，但特別要注意，這個藥物需要正確服用才能發揮效果，隨意搭配飲品或改變服用方式，可能影響藥效甚至造成風險。

小鳥粉配咖啡有什麼問題?

胡皓淳分享，在臨床上，建議所有口服藥物都應該搭配溫開水服用，這是有科學根據的。當患者問「可以配咖啡嗎？」或「直接倒進嘴巴吞嗎？」，他都會明確告知風險：

●藥效降低：藥物需要在適當環境下溶解吸收，隨意搭配可能影響藥物釋放。

●刺激反應：粉末直接接觸喉嚨會造成刺激、乾癢，引發劇烈咳嗽。

●嗆咳風險：粉末誤入氣管可能引起氣喘發作，對兒童尤其危險。

●劑量問題：「兩包比較有效」的想法完全錯誤，過量服用反而有害。

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳強調，若造成嗆咳或氣道刺激，對於本來就有呼吸道問題的患者可能導致嚴重後果。（圖取自freepik）

這些風險可以輕忽嗎?

胡皓淳解答，不能，即使只是一次錯誤服藥，若造成嗆咳或氣道刺激，對於本來就有呼吸道問題的患者可能導致嚴重後果。而若長期用錯誤方式服藥，可能導致：

●治療效果不佳：痰液持續堆積，增加感染風險。

●呼吸道刺激：反覆刺激可能加重咳嗽症狀。

●藥物副作用：不當使用增加腸胃不適等副作用風險。

●延誤病情：症狀無法改善，錯過最佳治療時機。

胡皓淳補充，正確使用化痰藥：

1.將藥粉倒入玻璃杯中，加入適量溫開水。

2.充分攪拌溶解後立即飲用。

3.遵守醫師處方的劑量和次數。

4.避免搭配刺激性飲品。

胡皓淳建議，有持續痰多、咳嗽問題的患者，應該到耳鼻喉科進行評估，找出根本原因並接受正確治療，而不是在網路上尋找各種「創意喝法」。藥品就是藥品，請尊重它的專業性，正確使用才能真正幫助身體復原。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法