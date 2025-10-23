自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》「小鳥粉」創意喝法惹議 醫：錯誤用藥有4風險

2025/10/23 20:47

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳強調，藥品不是飲品，不能隨意搭配！正確用藥才能發揮療效。（資料照）

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳強調，藥品不是飲品，不能隨意搭配！正確用藥才能發揮療效。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕最近Threads 上掀起一陣「小鳥粉」創意喝法風潮，從「防痰西西里咖啡」到「白飯搭配」各種神奇搭配，讓人看了哭笑不得。輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳強調，藥品不是飲品，不能隨意搭配！正確用藥才能發揮療效，錯誤使用反而有藥效降低、刺激反應、嗆咳風險與劑量失衡等問題。

小鳥粉是什麼

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」分享，「小鳥粉」其實是口服化痰藥（Acetylcysteine），在臨床上用它來幫助痰液排出。與一般想像不同，它不是讓你不咳嗽，而是透過「切斷痰液中的雙硫鍵」，降低痰液黏稠度，讓濃痰變稀、更容易被咳出來。由於成分帶有特殊硫味（類似臭雞蛋味），藥廠特別做成橘子口味的甜粉，提高民眾服藥接受度。

胡皓淳提醒，但特別要注意，這個藥物需要正確服用才能發揮效果，隨意搭配飲品或改變服用方式，可能影響藥效甚至造成風險。

小鳥粉配咖啡有什麼問題?

胡皓淳分享，在臨床上，建議所有口服藥物都應該搭配溫開水服用，這是有科學根據的。當患者問「可以配咖啡嗎？」或「直接倒進嘴巴吞嗎？」，他都會明確告知風險：

藥效降低：藥物需要在適當環境下溶解吸收，隨意搭配可能影響藥物釋放。

刺激反應：粉末直接接觸喉嚨會造成刺激、乾癢，引發劇烈咳嗽。

嗆咳風險：粉末誤入氣管可能引起氣喘發作，對兒童尤其危險。

劑量問題：「兩包比較有效」的想法完全錯誤，過量服用反而有害。

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳強調，若造成嗆咳或氣道刺激，對於本來就有呼吸道問題的患者可能導致嚴重後果。（圖取自freepik）

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳強調，若造成嗆咳或氣道刺激，對於本來就有呼吸道問題的患者可能導致嚴重後果。（圖取自freepik）

這些風險可以輕忽嗎?

胡皓淳解答，不能，即使只是一次錯誤服藥，若造成嗆咳或氣道刺激，對於本來就有呼吸道問題的患者可能導致嚴重後果。而若長期用錯誤方式服藥，可能導致：

治療效果不佳：痰液持續堆積，增加感染風險。

呼吸道刺激：反覆刺激可能加重咳嗽症狀。

藥物副作用：不當使用增加腸胃不適等副作用風險。

延誤病情：症狀無法改善，錯過最佳治療時機。

胡皓淳補充，正確使用化痰藥：

1.將藥粉倒入玻璃杯中，加入適量溫開水。

2.充分攪拌溶解後立即飲用。

3.遵守醫師處方的劑量和次數。

4.避免搭配刺激性飲品。

胡皓淳建議，有持續痰多、咳嗽問題的患者，應該到耳鼻喉科進行評估，找出根本原因並接受正確治療，而不是在網路上尋找各種「創意喝法」。藥品就是藥品，請尊重它的專業性，正確使用才能真正幫助身體復原。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中