健康網》男性注意！ 擁有「裘莉基因」攝護腺癌風險增3倍

〔健康頻道／綜合報導〕科學家提醒，擁有「安潔莉娜裘莉基因」的男性，應該每年接受攝護腺癌檢查，以便發現疾病的早期跡象。專家並建議，40歲以上帶有BRCA1或BRCA2突變的男性都能接受年度篩檢。

曾以電影「女生向前走」（Girl, Interrupted）獲得奧斯卡獎的女星安潔莉娜．裘莉（Angelina Jolie），在母親因卵巢癌過世後，得知自己帶有「缺陷」的BRCA1基因，她接受了乳房及卵巢切除手術，以降低罹患乳癌與卵巢癌的風險。

《Daily Mail》報導，癌症研究院（Institute of Cancer Research）的專家指出，擁有BRCA1和BRCA2基因突變的男性罹患攝護腺癌的風險極高，因此應定期接受篩檢。這個位於倫敦的研究團隊致力研究，哪些人最容易罹患攝護腺相關疾病，從而找出可從「針對性檢查」中受益的高風險族群。

研究指出，帶有BRCA基因突變的人，罹患攝護腺癌的機率更高，且往往在較年輕時發病，病情也更具侵略性。

研究發現，在每100名帶有BRCA2基因變異的男性中，大約有21至35人會在80歲前罹患攝護腺癌。

研究顯示，帶有BRCA1基因缺陷的男性罹患侵略性攝護腺癌的機率，比沒有此基因缺陷的人高出3倍以上。研究也顯示出BRCA2基因攜帶者，罹患攝護腺癌的風險是非攜帶者的2倍以上，從1.4%提高至3.1%。

早在2019年，癌症研究院（ICR）團隊就指出，帶有BRCA2基因突變的男性罹患侵略性攝護腺癌的風險極高，因此應每年接受一次攝護腺特定抗原（PSA）檢測。如今，他們在柏林舉行的歐洲醫學腫瘤學會（ESMO）大會上發表的最新研究結果顯示，帶有BRCA1基因突變的男性也應每年接受一次PSA檢測，該檢測可透過血液樣本偵測疾病。

癌症研究院（ICR）團隊表示，雖然更準確的攝護腺癌檢測方法，例如可檢測癌症基因風險的唾液檢測正在進行試驗，但對高風險族群進行PSA檢測的針對性篩檢，仍可大幅提升早期發現疾病的機會。

研究亦希望敦促監管機構，根據證據更新現行指導方針，以便所有40歲以上患有 BRCA1或BRCA2突變的男性都能接受年度PSA檢測。

