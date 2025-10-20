自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》男性注意！ 擁有「裘莉基因」攝護腺癌風險增3倍

2025/10/20 15:15

知名女星安潔莉娜裘莉。（美聯社）

知名女星安潔莉娜裘莉。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕科學家提醒，擁有「安潔莉娜裘莉基因」的男性，應該每年接受攝護腺癌檢查，以便發現疾病的早期跡象。專家並建議，40歲以上帶有BRCA1或BRCA2突變的男性都能接受年度篩檢。

曾以電影「女生向前走」（Girl, Interrupted）獲得奧斯卡獎的女星安潔莉娜．裘莉（Angelina Jolie），在母親因卵巢癌過世後，得知自己帶有「缺陷」的BRCA1基因，她接受了乳房及卵巢切除手術，以降低罹患乳癌與卵巢癌的風險。

Daily Mail》報導，癌症研究院（Institute of Cancer Research）的專家指出，擁有BRCA1和BRCA2基因突變的男性罹患攝護腺癌的風險極高，因此應定期接受篩檢。這個位於倫敦的研究團隊致力研究，哪些人最容易罹患攝護腺相關疾病，從而找出可從「針對性檢查」中受益的高風險族群。

研究指出，帶有BRCA基因突變的人，罹患攝護腺癌的機率更高，且往往在較年輕時發病，病情也更具侵略性。

研究發現，在每100名帶有BRCA2基因變異的男性中，大約有21至35人會在80歲前罹患攝護腺癌。

研究顯示，帶有BRCA1基因缺陷的男性罹患侵略性攝護腺癌的機率，比沒有此基因缺陷的人高出3倍以上。研究也顯示出BRCA2基因攜帶者，罹患攝護腺癌的風險是非攜帶者的2倍以上，從1.4%提高至3.1%。

早在2019年，癌症研究院（ICR）團隊就指出，帶有BRCA2基因突變的男性罹患侵略性攝護腺癌的風險極高，因此應每年接受一次攝護腺特定抗原（PSA）檢測。如今，他們在柏林舉行的歐洲醫學腫瘤學會（ESMO）大會上發表的最新研究結果顯示，帶有BRCA1基因突變的男性也應每年接受一次PSA檢測，該檢測可透過血液樣本偵測疾病。

癌症研究院（ICR）團隊表示，雖然更準確的攝護腺癌檢測方法，例如可檢測癌症基因風險的唾液檢測正在進行試驗，但對高風險族群進行PSA檢測的針對性篩檢，仍可大幅提升早期發現疾病的機會。

研究亦希望敦促監管機構，根據證據更新現行指導方針，以便所有40歲以上患有 BRCA1或BRCA2突變的男性都能接受年度PSA檢測。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中