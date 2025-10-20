自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

研究：及早餵嬰兒吃花生 已助6萬兒童避免過敏

2025/10/20 13:28

研究指出，新飲食指南10年來，已協助6萬兒童免於花生過敏；示意圖。（圖取自freepik）

研究指出，新飲食指南10年來，已協助6萬兒童免於花生過敏；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新研究顯示，自2015年醫療指引建議從嬰兒4個月起餵食花生製品以來，10年來已幫助約6萬名兒童避免發展花生過敏。這項改變顛覆了數十年來延遲餵食過敏原的醫療做法。

根據美聯社報導，這項20日發表於《兒科學》（Pediatrics）醫學期刊的研究，由美國費城兒童醫院的過敏學家兼研究員希爾博士（Dr. David Hill）領導。他和同事分析了數十家兒科診所的電子病歷，追蹤了在新指南發布前後，幼兒食物過敏的診斷情況。

研究人員發現，在2015年針對高風險兒童發布初步指南後，0至3歲兒童的花生過敏率下降了超過27%；在2017年擴大建議範圍後，更下降了超過40%。

LEAP試驗顛覆傳統觀念 新指南推廣仍緩慢

數十年來，醫師一直建議將花生等易引發過敏的食物，延遲至3歲後再餵食。然而，2015年，倫敦國王學院（King's College London）的拉克（Gideon Lack）發表了突破性的「及早了解花生過敏」（Learning Early About Peanut Allergy, LEAP）試驗結果。

拉克及其同事證明，在嬰兒期引入花生製品，可將未來發生食物過敏的風險降低超過80%。這項研究立即催生了新的指南，敦促及早引入花生，但實踐過程卻相當緩慢。調查發現，僅約29%的兒科醫師和65%的過敏專科醫師，表示遵循了2017年擴大發布的指南。

研究附帶的評論指出，對如何及早引入花生的最佳方式感到困惑和不確定，是導致延遲的原因。然而，這項新研究提供了「有希望的證據，表明及早引入過敏原不僅被採納，且可能正在產生可衡量的影響」。

希爾博士強調，最新的指南建議在4至6個月大時，引入花生和其他主要食物過敏原，無需事先篩檢或測試。他建議，少量嘗試花生醬、牛奶優格、豆漿優格和堅果醬，是讓免疫系統以安全方式接觸這些過敏食物的好方法。

