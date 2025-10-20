自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

石崇良帶隊稽查違規加熱菸 國教盟給予高度肯定

2025/10/20 14:15

衛福部長石崇良突擊稽查違規加熱菸，國教盟今日發聲明給予高度肯定。（資料照）

衛福部長石崇良突擊稽查違規加熱菸，國教盟今日發聲明給予高度肯定。（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕近日加熱菸上架，衛福部查獲未標尼古丁含量且送審樣本與出廠不一致，已要求全面下架並追究業者責任，且提醒涉廣告促銷將受罰。國教盟今（20）日發聲明肯定，理事長王瀚陽表示，衛福部長石崇良突擊稽查違規加熱菸，並提醒展示與廣告規範，顯示政府執法決心，給予高度肯定，國教盟與政府執法單位同一陣線，鼓勵衛福部繼續嚴辦違規，並加強對年輕人的宣導。

王瀚陽強調，國教盟全力支持衛福部、國健署、地方衛生局處持續聯合稽查，對未標示、展示違規與廣告促銷個案，依法裁處並要求通路與平台即時下架與改善；對「送審與出廠不一致」之情形，徹查供應鏈責任，落實回收、退運與沒入。

國教盟理事長王瀚陽（中）高度肯定，衛福部長石崇良突擊稽查違規加熱菸，強言調國教盟與政府執法單位同一陣線，鼓勵衛福部繼續嚴辦違規。（圖由國教盟提供）

國教盟理事長王瀚陽（中）高度肯定，衛福部長石崇良突擊稽查違規加熱菸，強言調國教盟與政府執法單位同一陣線，鼓勵衛福部繼續嚴辦違規。（圖由國教盟提供）

國教盟也籲請媒體與KOL自律守法，以事實為本、遠離促銷語彙，避免成為不實訊息與市場帶風向的載體；並請平台即速強化回報與下架流程，與主管機關並肩守住紅線。

國教盟也鼓勵民眾以「影像、時間、地點」三要件，檢附疑似違規之未標示、展示、廣告／開箱導購等內容，循管道檢舉並追蹤結果；且呼籲主管機關持續公開下架與裁罰進度，讓社會看見執法成效，共同遏止菸商以資訊不對稱與輿論帶風向傷害全民健康。

王瀚陽表示，國教盟與衛福部、國健署站在同一陣線，以保護兒少健康為目標，支持嚴格執法與即時下架，不讓年輕化行銷與AI代言傷害下一代。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中