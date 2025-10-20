石崇良帶隊稽查違規加熱菸 國教盟給予高度肯定

衛福部長石崇良突擊稽查違規加熱菸，國教盟今日發聲明給予高度肯定。（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕近日加熱菸上架，衛福部查獲未標尼古丁含量且送審樣本與出廠不一致，已要求全面下架並追究業者責任，且提醒涉廣告促銷將受罰。國教盟今（20）日發聲明肯定，理事長王瀚陽表示，衛福部長石崇良突擊稽查違規加熱菸，並提醒展示與廣告規範，顯示政府執法決心，給予高度肯定，國教盟與政府執法單位同一陣線，鼓勵衛福部繼續嚴辦違規，並加強對年輕人的宣導。

王瀚陽強調，國教盟全力支持衛福部、國健署、地方衛生局處持續聯合稽查，對未標示、展示違規與廣告促銷個案，依法裁處並要求通路與平台即時下架與改善；對「送審與出廠不一致」之情形，徹查供應鏈責任，落實回收、退運與沒入。

國教盟理事長王瀚陽（中）高度肯定，衛福部長石崇良突擊稽查違規加熱菸，強言調國教盟與政府執法單位同一陣線，鼓勵衛福部繼續嚴辦違規。（圖由國教盟提供）

國教盟也籲請媒體與KOL自律守法，以事實為本、遠離促銷語彙，避免成為不實訊息與市場帶風向的載體；並請平台即速強化回報與下架流程，與主管機關並肩守住紅線。

國教盟也鼓勵民眾以「影像、時間、地點」三要件，檢附疑似違規之未標示、展示、廣告／開箱導購等內容，循管道檢舉並追蹤結果；且呼籲主管機關持續公開下架與裁罰進度，讓社會看見執法成效，共同遏止菸商以資訊不對稱與輿論帶風向傷害全民健康。

王瀚陽表示，國教盟與衛福部、國健署站在同一陣線，以保護兒少健康為目標，支持嚴格執法與即時下架，不讓年輕化行銷與AI代言傷害下一代。

