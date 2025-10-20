自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

世界骨質疏鬆日！ 醫籲注意「駝背、變矮、下背痛」3大警訊

2025/10/20 12:37

童綜合醫院舉辦「世界骨鬆日 顧骨防鬆 早檢早安心」活動，現場設置3大闖關遊戲，讓民眾獲得保骨的正確知識。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕 10月20日是世界骨質疏鬆日，童綜合醫院骨質疏鬆中心主任梁哲翰表示，抽菸、飲酒過量、鈣質攝取不足、不曬太陽、提早停經、長期臥床或少動、曾經骨折過或肌肉量不足的人，皆易罹患骨質疏鬆症，提醒民眾若出現「駝背、變矮、不明原因下背痛」3大警訊，即代表可能開始產生骨質疏鬆症，發現身高比年輕時身高矮4公分以上，或背部貼牆站立，頭枕部無法碰到牆面超過3公分，應及早就醫確認是否為骨質疏鬆。

童綜合醫院骨質疏鬆中心主任梁哲翰表示，骨質疏鬆症就是骨質流失，骨頭變空洞了，空空的骨質讓骨骼變得脆弱、容易斷裂，也可能出現駝背或因為走路跌倒而骨折。

骨質疏鬆症是一種威脅健康的常見慢性疾病，特別容易發生在中老年人身上，根據世界衛生組織資料，骨質疏鬆症是全球僅次於心臟病的重要健康問題，這種疾病會讓骨頭變得脆弱，一旦跌倒或輕微碰撞，就可能導致骨折。骨折不僅會帶來疼痛和行動不便，還可能需要住院、手術，甚至長期臥床，不僅影響個人生活品質，也增加家庭與社會的照顧負擔。

梁哲翰指出，台灣骨質疏鬆症人口眾多，當發生骨鬆性骨折就會造成生活無法自理、難以行動與無法獨立自主行為等情況，尤其髖部骨折者一年內的死亡率高達20-24%，死亡比率與乳癌相當，因此需要及早預防、及早發現、及早治療。

梁哲翰說，平常可透過飮食、運動和日常好習慣來預防骨質疏鬆，例如適時曬曬太陽，攝取維生素D、促進鈣質吸收，增加骨細胞活性；飲食部分可以選擇乳製品類、高鈣豆製品、黑芝麻及深綠色蔬菜等高鈣的食物，補充足夠的鈣質，以維持骨骼健康；平常也應進行慢跑、登山、騎腳踏車、瑜珈等運動，身體有足夠的肌肉量就可以幫助平衡，減少跌倒和骨折的風險。

童綜合醫院副院長童詠偉表示， 骨質疏鬆是高齡化社會常見疾病，但隨著現代年輕人生活方式改變，骨質疏鬆已不再是老年人才會發生，不論幾歲，皆應留意骨骼的健康狀態，不要讓骨質疏鬆影響日常生活。

童綜合醫院響應10月20日世界骨質疏鬆日，舉辦「世界骨鬆日 顧骨防鬆 早檢早安心」活動。（記者歐素美攝）

