健康網》十字花科蔬菜防癌、抗氧化 醫：切碎、加熱都好

〔健康頻道／綜合報導〕日常餐桌上看似平凡的青花菜、花椰菜和高麗菜，其實是人體強大的「解毒幫手」。科博特診所院長劉博仁指出，十字花科蔬菜富含葡萄糖蘿蔔硫苷，經過切碎或加熱後可轉化為活性成分「蘿蔔硫素」，能啟動身體的細胞防護機制。這種天然植化素不僅有助排出環境毒素與塑化劑，還能降低慢性發炎、抗氧化、調節基因表現，對於癌症預防與代謝健康都有益處。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，十字花科蔬菜對健康有幫助的原因:這一類蔬菜的共同特徵，是富含一種叫做葡萄糖蘿蔔硫苷（glucoraphanin） 的天然植化素。當我們切碎、咀嚼、或輕微加熱時，會啟動酵素 myrosinase，將它轉化為活性成分：蘿蔔硫素（Sulforaphane, SFN）。

劉博仁表示，這個小分子被證實是我們身體非常強力的「細胞防護開關」！根據2024年發表於《Antioxidants》的綜論（Baralić K, et al.），蘿蔔硫素具有以下幾個重要作用：

1.活化Nrf2解毒系統：SFN會解除Keap1對Nrf2的抑制，使Nrf2進入細胞核，啟動多種「第二相解毒酵素」基因，如NQO1、HO-1、GST、UGT等。這些酵素能幫助我們把環境毒物、水銀、塑化劑代謝後快速排出體外。

2.降低慢性發炎：SFN能抑制 NF-κB途徑，減少促發炎細胞激素（IL-1β、TNF-α）的表現，對於慢性發炎、代謝症候群與癌症防護都可能有益。

3.抗氧化與細胞保護：研究指出，SFN促進抗氧化酵素的生成，減少氧化壓力造成的細胞損傷，並保護心血管與神經系統。

4.表觀遺傳調節：它具有HDAC（去乙醯酶）抑制作用，能調整基因開關，使細胞回到較健康的表達狀態，這也是癌症研究中很重要的一環。

5.應用潛力：前臨床研究顯示，SFN對癌症預防、糖尿病控制、心血管保護、神經退化防護與毒物防護都具潛在益處，但作者也提醒，臨床上仍需更多長期研究 來確認最佳劑量與安全性。

劉博仁分享，台灣常見又好買的十字花科家族：

•花椰菜類：綠花椰、白花椰、花椰菜芽（SFN含量最高）。

•甘藍類：高麗菜、娃娃菜、抱子甘藍、羽衣甘藍（kale）。

•芥菜類：芥藍、芥菜、青江菜、小白菜、油菜、菜心。

•水生與嫩葉類：水田芥、芝麻葉。

•根莖類：白蘿蔔與蘿蔔葉。

•調味類：山葵（wasabi）。

小技巧

1.切碎後先靜置10分鐘：讓酵素反應完整，生成更多蘿蔔硫素。

2.輕蒸3–5分鐘或快炒：保留營養與酵素活性。

3.熟食加蘿蔔泥或芥末粉：補回 myrosinase，讓SFN含量再提升！

