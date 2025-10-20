自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

科學家發現讓身體攻擊癌症的「開關」 可防復發改善存活

2025/10/20 12:27

圖為免疫細胞攻擊癌細胞示意圖。約翰霍普金斯大學科學家發現，透過兩種蛋白刺激劑，可將免疫系統無法識別的「冷腫瘤」轉化為可攻擊的「熱腫瘤」，在腫瘤內建立免疫結構，改善存活率並預防復發。（圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國約翰霍普金斯全兒童醫院（Johns Hopkins All Children's Hospital）科學家發現讓身體攻擊癌症的方法。透過刺激兩個關鍵免疫途徑，成功將難治療腫瘤轉化為免疫系統可攻擊目標。這項發表於《自然免疫學》（Nature Immunology）期刊的研究，顯示可改善存活率並防止復發。

《每日科學》（Science Daily）報導，許多惡性腫瘤被稱為「免疫冷」腫瘤，因人體防禦系統無法識別為威脅。冷腫瘤患者對傳統治療反應通常不佳。約翰霍普金斯團隊將冷腫瘤轉化為「免疫熱」腫瘤，使其更易被免疫細胞攻擊。

研究團隊在乳癌、胰臟癌和肌肉癌小鼠模型中實驗，透過免疫活化物質刺激腫瘤環境，增強「三級淋巴結構」（TLSs）。TLSs是淋巴細胞在慢性發炎區域聚集的結構，其存在與更好治療效果和更長存活期密切相關。

團隊利用兩種免疫刺激分子活化STING蛋白和淋巴毒素-β受體（LTβR）。當兩種蛋白同時被活化時，免疫系統迅速產生強烈反應。殺手T細胞大量湧現抑制腫瘤生長，同時形成新的高內皮微血管，使大量T細胞和B細胞湧入腫瘤並組織成新TLSs。

在這些TLSs內，B細胞啟動生發中心反應，發育成產生抗體的漿細胞並產生持久記憶細胞。研究人員在骨髓中發現腫瘤特異性IgG抗體和持久漿細胞，能預防癌症復發。

可增強現有療法效果 準備進行臨床應用

治療還增加輔助T細胞和記憶T細胞，強化抗體介導的體液免疫和細胞介導免疫。

研究首席研究員、約翰霍普金斯大學Masanobu Komatsu表示：「我們可在原本免疫冷的腫瘤中透過治療誘導功能性TLS。透過在腫瘤內建立正確免疫基礎設施，可增強患者自身防禦力對抗癌症生長、復發和轉移。」

共同使用兩種蛋白質刺激物可能提供廣泛適用方法，增強現有療法有效性，包括檢查點抑制劑和傳統化療。研究團隊正進一步研究TLS療法機制，並準備應用於成人和兒童癌症患者臨床治療。

