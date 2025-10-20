拉警報！本土登革熱燒進台南 今年首見且一口氣爆2例

台南今年首見登革熱本土病例，衛生局加強環境巡查與清消。（南市衛生局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕入秋天氣逐漸轉涼，但台南卻爆出今年首見的本土登革熱確診個案，一口氣新增2例，是工作夥伴，疑被境外移入的菲律賓同事所感染，市府衛生局在議會上證實，已擴大採檢，並在各必要場域進行清消，全力防堵。

衛生局長李翠鳳今天上午回覆議員尤榮智、沈震東、蔡宗豪、林冠維等人的質詢時，指稱今年已出現本土登革熱確診個案，在南區一起工作，各為20多歲的外勞與30多歲的台灣同事，包含上班處與宿舍、住家等地，已擴大採檢174位接觸者，都列冊追蹤中。

請繼續往下閱讀...

衛生局追蹤發現，2本土個案來自台南第15例境外移入者，3人都在同一處廠區工作，研判因此遭到傳染，立刻進行隔離，目前已完成相關化學防治與環境孳清等作業。

李翠鳳說，第15例境外移入為菲律賓籍，上月29日首次來台灣就業，入境前與入境時無不適症狀，因工作地通報高度疑似個案，於本月18日前往擴大採檢站進行接觸者篩檢，經檢驗登革熱PCR陽性與抗體陽性後研判確診。

李翠鳳強調，今年度菲律賓境外移入個案以第3型為主，症狀相對輕微，民眾容易忽略，雇主、仲介應加強監測通報警覺性，務必做好移工宿舍環境病媒蚊控管。

市長黃偉哲籲請民眾加強清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，也希望醫療機構提高警覺，應主動詢問並落實T.O.C.C.問診（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），若民眾就診時有流行區旅遊史，出現登革熱疑似症狀，請即刻使用登革熱NS1快篩試劑檢測，並於24小時內依《傳染病防治法》第39條規定完成通報。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法