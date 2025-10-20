自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

拉警報！本土登革熱燒進台南 今年首見且一口氣爆2例

2025/10/20 12:26

台南今年首見登革熱本土病例，衛生局加強環境巡查與清消。（南市衛生局提供）

台南今年首見登革熱本土病例，衛生局加強環境巡查與清消。（南市衛生局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕入秋天氣逐漸轉涼，但台南卻爆出今年首見的本土登革熱確診個案，一口氣新增2例，是工作夥伴，疑被境外移入的菲律賓同事所感染，市府衛生局在議會上證實，已擴大採檢，並在各必要場域進行清消，全力防堵。

衛生局長李翠鳳今天上午回覆議員尤榮智、沈震東、蔡宗豪、林冠維等人的質詢時，指稱今年已出現本土登革熱確診個案，在南區一起工作，各為20多歲的外勞與30多歲的台灣同事，包含上班處與宿舍、住家等地，已擴大採檢174位接觸者，都列冊追蹤中。

衛生局追蹤發現，2本土個案來自台南第15例境外移入者，3人都在同一處廠區工作，研判因此遭到傳染，立刻進行隔離，目前已完成相關化學防治與環境孳清等作業。

李翠鳳說，第15例境外移入為菲律賓籍，上月29日首次來台灣就業，入境前與入境時無不適症狀，因工作地通報高度疑似個案，於本月18日前往擴大採檢站進行接觸者篩檢，經檢驗登革熱PCR陽性與抗體陽性後研判確診。

李翠鳳強調，今年度菲律賓境外移入個案以第3型為主，症狀相對輕微，民眾容易忽略，雇主、仲介應加強監測通報警覺性，務必做好移工宿舍環境病媒蚊控管。

市長黃偉哲籲請民眾加強清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，也希望醫療機構提高警覺，應主動詢問並落實T.O.C.C.問診（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），若民眾就診時有流行區旅遊史，出現登革熱疑似症狀，請即刻使用登革熱NS1快篩試劑檢測，並於24小時內依《傳染病防治法》第39條規定完成通報。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中