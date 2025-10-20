自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

手機殼搭APP一鍵拍攝 測膚質 微血管、棕斑、細紋全現形

2025/10/20 12:14

中山大學光電工程學系講座教授兼研發長林宗賢成功開發全球首款「行動式極化光膚質檢測系統」，將尖端液晶極化技術整合成手機殼與App，0.1秒取得微血管、棕斑、痘痘與細紋等專業級膚質指標。（中山大學提供）

中山大學光電工程學系講座教授兼研發長林宗賢成功開發全球首款「行動式極化光膚質檢測系統」，將尖端液晶極化技術整合成手機殼與App，0.1秒取得微血管、棕斑、痘痘與細紋等專業級膚質指標。（中山大學提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕醫美等級皮膚檢測也能自己來！中山大學光電工程學系講座教授兼研發長林宗賢，率研究團隊將尖端液晶極化技術整合成手機殼與App，成功開發全球首款「行動式極化光膚質檢測系統」，只需一鍵拍攝，0.1秒即可取得微血管、棕斑、痘痘與細紋等專業級膚質指標，創新技術獲國科會2025台灣創新技術博覽會未來科技獎。

中山大學光電工程學系講座教授兼研發長林宗賢指出，這款行動式膚質檢測系統最大優勢，就是打破傳統儀器的空間與價格門檻。傳統VISIA膚質分析儀機台體積龐大，需固定佈署並依賴複雜的白光、紫外光與偏光組合掃描流程，單次檢測耗時1至2分鐘；而行動式極化光系統則以毫秒級極化切換和0.1至0.2秒的拍攝速度，且外掛模組整體生產成本約5000至1萬元，僅為VISIA的10分之1，手機殼大小的輕便模組，整體重量約120克，讓「醫美級膚質分析」變得像自拍一樣輕鬆。

「行動式極化光膚質檢測系統」整合手機殼大小，讓「醫美級膚質分析」變得像自拍一樣輕鬆。（中山大學提供）

「行動式極化光膚質檢測系統」整合手機殼大小，讓「醫美級膚質分析」變得像自拍一樣輕鬆。（中山大學提供）

成像分析部分，其核心影像處理演算法能即時強化微血管與色素斑塊（棕斑）區域的對比度，並自動標記痘痘、細紋及毛孔的位置，同時統計其數量與面積佔比，可精準掌握肌膚狀態，建立長期膚質檔案。

林宗賢表示，這項研究是將「液晶光電」應用於顯示、感測與醫療光學領域，檢測外掛模組系統的核心元件為厚度不足3毫米的「液晶極化調製元件」，內含高介電異向性液晶與微米級電極，能在低電壓下以毫秒速度切換極化態，並與手機LED閃光燈同步觸發。

