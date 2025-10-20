小朋友發生異物哽塞！ 醫教爸媽哈姆立克與CPR正確救法

兒科醫師陳威宇示範正確的「嬰幼兒哈姆立克法」。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣每年都有幼兒因誤食異物、噎到而送醫，甚至延誤急救導致憾事。中國醫藥大學新竹附設醫院響應全國病人安全週，今天以「兒童安康，醫同守護」為主題，展現守護兒童健康與安全的決心，籲請所有家長學習正確的「嬰幼兒哈姆立克法」及「嬰幼兒心肺復甦術（CPR）」，以具備孩子生死關鍵的救命能力。

兒科醫師陳威宇指出，1歲以上幼童最常見的意外之一，就是異物哽塞與呼吸道阻塞，若不幸發生，第一時間一定要先打119，父母若能在第一時間施行哈姆立克法，就能有效排除異物、降低窒息風險；而當孩子出現無意識、呼吸停止時，及時進行心肺復甦術更能爭取寶貴的搶救時間。

陳威宇現場示範，哈姆立克法的口訣是「剪刀、石頭、布」，用來記憶急救步驟。 剪刀：找位置。在患者肚臍上方約兩指處，就像一把「剪刀」的尖端，這是按壓點。石頭：下壓。用握拳的手對準位置，像「石頭」一樣。布：重擊。另一隻手包住握拳的手，快速往內上方施力擠壓，就像「布」一樣包裹住石頭，直到異物吐出為止。

兒科醫師陳威宇（左）籲請所有家長學習正確的「嬰幼兒哈姆立克法」及「嬰幼兒心肺復甦術」，以具備孩子生死關鍵的救命能力。（記者廖雪茹攝）

若孩子出現昏迷，立即執行CPR 操作的核心，1。先確認孩子反應，2。進行胸外按壓再打通呼吸道 3。執行人工呼吸。高品質的CPR需要用力且快速地按壓，壓胸速度為每分鐘100-120 次，深度約4-5公分。

院長陳自諒表示，兒童是國家未來主人翁，病人安全不僅是醫療團隊的責任，更需要全民共同參與。 竹縣府衛生局長殷東成期望透過病安週活動，讓更多家長了解預防觀念、掌握急救技能，成為守護孩子的第一道防線。

今天活動除專題演講外，還有闖關互動遊戲，並由藥師李毓婷講解「藥物篇」，提醒家長正確用藥的重要性，避免幼童誤食或重複服藥的風險。

最後陳威宇提醒，家中應避免讓嬰幼兒接觸堅硬或容易卡喉的小物品，如堅果、葡萄、硬糖果、零件玩具等，建議社會各界與社區衛教單位推廣「嬰幼兒急救訓練課程」，讓更多父母親與照顧者掌握正確技巧，才能真正守護孩子的健康與安全。

中國醫藥大學新竹附設醫院響應全國病人安全週，今天以「兒童安康，醫同守護」為主題，展現守護兒童健康與安全的決心。（記者廖雪茹攝）

