限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》花椰菜富含維生素C、葉酸 可不是「白色版」青花菜
〔健康頻道／綜合報導〕你分得出「青花菜」和「花椰菜」的差別嗎？不少人以為青花菜只是綠色版本的花椰菜，但其實兩者在植物學上可是「近親不同種」！農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，不僅外觀不同，食用部位與營養成分也有差異。花椰菜食用部分是「未分化的花原體」，富含維生素C、葉酸；青花菜則含有更多的維生素A、β-胡蘿蔔素與葉綠素。
農糧署指出，它們同屬十字花科蕓薹屬，由野生甘藍演化而來，青花菜更是介於甘藍與花椰菜之間的中間產物。
請繼續往下閱讀...
花椰菜
農糧署提到，仔細觀察可以發現，花椰菜食用部分為「未分化的花原體」，也就是肉質化的花球。除了常見的白色，也有黃、綠、橘、紫等顏色，富含維生素C、葉酸等營養。
青花菜
農糧署分享，青花菜食用部分為「花蕾球」，由莖頂花莖與已分化的花蕾組成，富含維生素C、維生素A、β-胡蘿蔔素等營養。不管是清炒、涼拌或燙熟沾醬，青花菜與花椰菜，都能餐桌上營養美味的好食材。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應