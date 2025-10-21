健康網》花椰菜富含維生素C、葉酸 可不是「白色版」青花菜

農糧署說明，「青花菜」和「花椰菜」不僅外觀不同，食用部位與營養成分也有差異。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你分得出「青花菜」和「花椰菜」的差別嗎？不少人以為青花菜只是綠色版本的花椰菜，但其實兩者在植物學上可是「近親不同種」！農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，不僅外觀不同，食用部位與營養成分也有差異。花椰菜食用部分是「未分化的花原體」，富含維生素C、葉酸；青花菜則含有更多的維生素A、β-胡蘿蔔素與葉綠素。

農糧署指出，它們同屬十字花科蕓薹屬，由野生甘藍演化而來，青花菜更是介於甘藍與花椰菜之間的中間產物。

花椰菜

農糧署提到，仔細觀察可以發現，花椰菜食用部分為「未分化的花原體」，也就是肉質化的花球。除了常見的白色，也有黃、綠、橘、紫等顏色，富含維生素C、葉酸等營養。

青花菜

農糧署分享，青花菜食用部分為「花蕾球」，由莖頂花莖與已分化的花蕾組成，富含維生素C、維生素A、β-胡蘿蔔素等營養。不管是清炒、涼拌或燙熟沾醬，青花菜與花椰菜，都能餐桌上營養美味的好食材。

