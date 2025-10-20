自由電子報
健康 > 心理精神

放鬆從日常開始！ 新北心理健康月推Podcast陪你減壓養心

2025/10/20 12:01

114年新北市衛生局心理健康月系列活動「打造減壓心生活指南」，民眾參與蘆洲場實體活動，體驗沉浸式紓壓課程。（衛生局提供）

114年新北市衛生局心理健康月系列活動「打造減壓心生活指南」，民眾參與蘆洲場實體活動，體驗沉浸式紓壓課程。（衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕面對現代生活壓力，新北市衛生局在114年心理健康月以「打造減壓心生活指南」為主題，推出一系列放鬆活動與線上資源，邀請心理師林萃芬帶領民眾透過「沉浸式紓壓體驗」學習與自己對話、釋放壓力，並攜手「哇賽心理學」推出Podcast節目，教大家在日常中實踐減壓心法，從「內耗管理」到「情緒價值運用」，打造屬於自己的心靈避風港。民眾於10月31日前完成指定任務，還可參與抽獎拿好禮。

心理衛生科長杜仲傑指出，今年心理健康月以「打造減壓心生活指南」為主題，除實體課程外，衛生局並與林萃芬心理師及「哇賽心理學」合作推出Podcast節目，內容涵蓋「減少內耗」、「斷捨離不舒服的人際關係」、「理解與運用情緒價值」及「建立心靈避風港」等主題，讓市民可隨時隨地學習簡單有效的減壓技巧，打造屬於自己的心靈舒壓法。

杜仲傑表示，今年心理健康月活動即將結束，但並不代表自我照顧的終點，而是「減壓心生活」的起點。減壓不只是短暫練習，而是一種生活態度，無論是聆聽Podcast、與親友散步聊天，或是進行深呼吸，都能讓生活更自在安定。

另外，民眾在10月31日前完成指定任務，還可參與抽獎活動，總計超過300份好禮等你帶回家。更多活動資訊及Podcast收聽方式，請上新北市政府衛生局官網心理健康月專區查詢（https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=205314）。#

