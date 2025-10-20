健康網》8成台灣女性「高密度乳房」 醫籲多影像助早偵測

台灣女性乳房密度普遍偏高，約8成屬於「高密度乳房」族群，影像上白色實質組織容易與腫瘤重疊，使早期偵測更加困難；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕10月是「國際乳癌防治月」。根據國民健康署統計，乳癌多年來穩居台灣女性癌症發生率首位，僅2022年就有超過1萬7千名女性確診罹癌。醫師提醒，台灣女性乳房密度普遍偏高，約8成屬於「高密度乳房」族群，影像上白色實質組織容易與腫瘤重疊，使早期偵測更加困難。

台北美兆診所乳房影像專科醫師陳墨繁指出，高密度乳房在乳房X光攝影中會呈現大片白色實質組織，與腫瘤在影像上的表現相似，因此可能掩蓋早期病灶，影響診斷精準度。乳房影像學沒有「哪一項最好」，而是「哪一項最合適」。不同影像技術各有優勢與限制，唯有依年齡、乳腺特性與個人風險搭配選擇，才能讓影像結果最精準，真正達到早期偵測與預防目的。

請繼續往下閱讀...

陳墨繁指出，若僅依賴乳房攝影，容易出現視野死角，因此建議採取「多影像組合」策略，例如乳房攝影（Mammography）搭配手持乳房超音波或自動乳房超音波（ABUS），能夠從不同角度補足盲區，提高手術前期的發現率，也降低誤判風險。

AI自動乳房超音波崛起 適合高密度族群

陳墨繁表示，隨著人工智慧與醫療影像技術的進步，全自動乳房超音波（ABUS, Automated Breast Ultrasound System）已逐漸成為乳房篩檢的重要輔助工具。與傳統手持超音波不同，ABUS可藉由自動掃描方式獲得完整且標準化的3D乳房影像，大幅減少操作者經驗差異，並能在高密度乳房中提供更均勻的覆蓋範圍。

她指出，ABUS特別適合40歲以下或乳腺密度偏高的女性，可彌補乳房攝影的限制；而50歲以上女性則建議仍以乳房攝影為主要篩檢方式，再依醫師評估加做超音波或ABUS，以達到最佳偵測效果。

「每種影像檢查都有其定位與目的，並非互相取代，」陳墨繁強調，「重要的是依據年齡、乳腺密度、家族史與個人風險因子，量身訂出最合適的檢查組合與頻率。」

超音波、ABUS、乳房攝影 分齡搭配最準確

不少女性會詢問何時該開始做乳房篩檢、又該做到幾歲？陳墨繁說，只要仍具罹患乳癌的風險，就應持續篩檢。國際共識也指出，若身體健康、無嚴重慢性病，年齡並不是停止篩檢的理由。

台北美兆診所乳房影像專科醫師陳墨繁指出，女性可依乳腺密度、年齡及家族史風險，與醫師討論影像檢查策略。（美兆診所提供）

她依臨床經驗提出分齡建議：

●20至30歲高風險族群：建議每年接受一次手持乳房超音波或ABUS檢查；若具家族史或遺傳風險，可每6個月追蹤一次，並與醫師討論是否加做基因檢測。

●30至35歲女性：可每年接受手持超音波或ABUS一次，視乳腺特性及前次結果調整檢查頻率。

●35歲以上女性：建議採乳房攝影搭配手持超音波或ABUS，每半年至一年檢查一次。若前次影像顯示異常，應依醫師指示縮短追蹤間隔。

定期檢查才能早一步掌握變化

陳墨繁提醒，乳癌早期階段往往「無痛無感」，等到出現觸痛或明顯腫塊時，可能已進展至中晚期。女性應建立個人影像基準線，讓醫師能比較不同時期的變化，提早察覺異常。

她也強調，現代影像技術進步迅速，從AI輔助判讀到3D乳房攝影，皆能提升早期診斷率，但最重要的仍是定期篩檢、遵從醫囑與風險評估。

「乳癌可怕的不是確診，而是錯過了早期治療的時機」陳墨繁說，「只要及早發現、及早治療，治癒率非常高。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法