健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》婦吃芭樂哽喉「噎到沒氣」 醫：6分鐘內快採哈姆立克急救

2025/10/20 11:12

一旦民眾遇到異物梗塞可以張口，兩手交叉抓住喉嚨，讓旁人快速發覺異狀即時處理，旁人可藉哈姆立克法，同時聯繫救護車立即送醫，以搶救生命。（示意圖，圖取自衛福部嘉義醫院網站）

一旦民眾遇到異物梗塞可以張口，兩手交叉抓住喉嚨，讓旁人快速發覺異狀即時處理，旁人可藉哈姆立克法，同時聯繫救護車立即送醫，以搶救生命。（示意圖，圖取自衛福部嘉義醫院網站）

〔健康頻道／綜合報導〕台中市一名6旬婦人昨（19）日在家吃芭樂時，疑似吞太急，水果突然卡在喉頭導致窒息，當場「噎到沒氣」失去呼吸心跳，經送醫仍傳出不幸。根據衛福部嘉義醫院衛教資料指出，常見呼吸道異物梗塞患者，黃金救援時間4-6分鐘，民眾如果遇到異物梗塞可以張口，然後兩手交叉抓住喉嚨，讓旁人快速發覺異狀即時處理，旁人可以運用哈姆立克法，同時聯繫救護車立即送醫，以搶救生命。

這名6旬婦人，疑因一口吞吃芭樂太急，水果卡在喉頭導致窒息，當場「噎到沒氣」失去呼吸心跳，儘管消防人員緊急送醫，由醫療團隊全力搶救，雖一度恢復呼吸與心跳，但最終仍在今（20）日凌晨宣告不治，讓親友感到不捨。

衛福部嘉義醫院急診科醫師林高源表示，常見呼吸道異物梗塞患者有的會激烈咳嗽，有的會逐漸呼吸困難臉色發紫進入完全梗塞的情況，時間就是生命，如能在黃金時間4-6分鐘內立即發現與即刻搶救，將能挽救生命。

林高源指出，第一時間可以讓患者低頭用力咳嗽，將異物咳出，若實在咳不出，可以使用哈姆立克法同時聯繫救護車立即送醫，不要耽誤時間，避免造成嚴重的後果。

排除異物梗塞的急救方法為哈姆立克急救法，當病人沒有咳嗽、呼吸更加困難或不能呼吸、吸氣時有高頻率的雜聲時，救護人員站立於患者背後，前腳成弓箭步置於患者兩腳之間，一手握拳（大拇指與食指形成之拳眼面向肚子）放於上腹部正中線，位置於肚臍上緣，另一手抱住放好之拳頭，兩手環抱患者腰部，雙手用力向病人的後上方快速瞬間重複推擠，且隨時留意是否有異物吐出，直到氣道阻塞解除，意識昏迷則等待救護人員抵達現場接手後續醫療照護。

