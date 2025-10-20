白袍守初心》雲林骨科醫師賴成宏 守護偏鄉30餘年

骨科醫師賴成宏細心、耐心問診。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕骨科醫師賴成宏因小時候深烙心中父母及神父無私奉獻態度，從醫後捨家鄉長輩忍著病痛舟車勞頓北上就醫，30多年前回雲林縣斗南鎮開業，遇有緊急病患，向外縣市院所借手術室帶著患者去開刀，之後又到偏鄉無醫村看診至今17年，不收掛號費，健保署給的行政費全捐做社區醫療基金，每年還自掏腰包幫全校每個學童買一本課外書。

每週二下午及週四上午，古坑華南國小旁的社區醫療中心有村民坐在外面椅子上候診，也有人在屋內邊聽課邊候診，看診醫師就是賴成宏，村民說，17年來只要是看診日，賴醫師風雨無阻，就連颱風天只要路可通行，他一樣上山就怕村民有病痛。

17年來每週二、四賴成風雨無阻上山到華南看診。（記者黃淑莉攝）

賴成宏的父親是中醫師，他回憶表示，小時候經常看到父親會留病患在家裡吃飯，媽媽也把患者當成家人，只要到了吃飯時間，她總是親切邀他們一起吃飯，小學畢業離鄉到台中讀書，看到學校多位遠從國外來台灣的神父、修士，心中不解「他們為什麼願意遠渡重洋離鄉背井，到一個語言不通地方，幫助台灣的教育？」

賴成宏表示，當年選擇從醫、回到醫療貧瘠的家鄉執業，還有後來到山區偏村看診，與小時候父母親視病如親的態度，神父及修士無私的奉獻之心，深烙在其心中潛移默化，不自覺想要貢獻所學幫助別人，從醫後不忘初心，細心、耐心，遇有屢勸不聽的患者，他也會生氣糾正。

從醫近40年，骨科醫師賴成宏守護偏鄉醫療不遺餘力。（記者黃淑莉攝）

賴成宏醫學系畢業，服完兵役，即進入國泰醫院服務，他發現有許多雲林鄉親舟車勞頓北上就醫，令人不捨，「台北不缺他一個醫師，家鄉醫生嚴重不足」，在國泰任職五年後，辭掉工作回家鄉在斗南鎮開業。

華南村位處古坑與嘉義梅山交界，交通不便，長輩就醫不便，華南國小前校長陳清圳募集社會資源，及在健保署協助下，把閒置衛生室活化為社區醫療站，賴成宏看到媒體報導，在健保局（健保署）工作的親戚同時間也詢問他意願，他爽快應允，從2009年至今17年，風雨無阻，病患說起賴醫師感謝又讚許。

華南國小校長陳啟政指出，賴醫師不只守護偏鄉村民健康，他對偏鄉教育也很關心，17年來不只不收掛號費，每個月健保署的行政費捐做社區醫療基金，每年兒童節還自掏腰包送華南國小全校學童一本自己喜歡的書。

賴成宏說，患者的需要是他持續走下去的動力，只要體力還可以，患者有需要，他會繼續做下去。

骨科醫師賴成宏休閒興趣吹薩克斯風。（賴成宏提供）

骨科醫師賴成宏喜歡跑步，鍛練體力，利用假日參加馬拉松活動。（賴成宏提供）

