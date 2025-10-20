天涼別輕忽 南市再新增2登革熱境外移入病例

台南新增2登革熱境外移入病例，市長黃偉哲籲請民眾加強清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」。（南市衛生局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕時序入秋，天氣逐漸轉涼，但台南市政府衛生局公布再新增2案登革熱境外移入病例，都從菲律賓進來，呼籲民眾切勿輕忽，持續做好防蚊措施，有疑似症狀請立即就醫。

2病例各於10月17、19日確定，案一為安南區南興里逾20歲的本國籍男性，長期於菲律賓工作，10月3日有出現發燒、頭暈無力及食慾不振等症狀，10月6日返台入境高雄小港機場，隨即北上前往台南新樓醫院就醫住院治療。

該男經檢驗登革熱PCR為陰性，抗體陽性，1週後進行2次採血檢驗，結果抗體呈4倍上升，確診為登革熱，是境外移入第14例。

個案病毒血症期住院且未進入社區，對社區不具威脅性，已完成個案衛教關懷和居住地環境巡檢和病媒蚊孳清。

案二為南區金華里逾20歲菲律賓籍外籍移工，9月29日首次來台灣就業，入境前與入境時無不適症狀，因工作地通報登革熱高度疑似個案，於10月18日前往擴大採檢站進行接觸者篩檢。

經檢驗登革熱PCR陽性與抗體陽性後研判確診，是境外移入第15例，衛生單位、區公所已完成居住地，以及工作地的化學防治作業，並動員環境孳生源清除。

市長黃偉哲籲請民眾加強清除積水容器，落實「巡、倒、清、刷」。

根據疾病管制署資料統計，截至114年10月19日，國內登革熱本土病例累計21例，境外移入病例累計210例，其境外感染國家來源以印尼、越南、泰國、菲律賓為主，故登革熱防疫不可不慎。

依據疾管署疾病資訊，登革熱致病原由黃病毒科（Flaviviridae）黃病毒屬（Flavivirus）中的登革病毒亞屬所引起，分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四種血清型別，每型都具有能感染致病的能力，其中，第3型可從無症狀、症狀不明顯至發燒、肌肉痛、厚眼窩痛等典型症狀，因此無症狀或症狀輕微感染者，仍有傳播風險極易被忽略。

今年度菲律賓境外移入個案以第3型為主，雇主、仲介應加強監測通報警覺性，務必做好移工宿舍環境病媒蚊控管。

黃偉哲籲請醫療機構提高警覺，應主動詢問並落實T.O.C.C.問診（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），若民眾就診時有流行區旅遊史，出現登革熱疑似症狀，請即刻使用登革熱NS1快篩試劑檢測，並於24小時內依《傳染病防治法》第39條規定完成通報。

登革熱防治中心提醒，民眾規劃出國旅遊、工作，或返鄉探親，在出發之前應先清理住家環境中可能積水的容器與孳生病媒蚊的場所，徹底清除孳生源。

旅途中請務必做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣物，並在皮膚外露部位塗抹經政府核可、含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（picaridin）或伊默克（IR3535）等成分的防蚊產品，同時選擇設有紗窗、紗門的住所。

返國後14天內，請持續觀察自身健康狀況，若疑似登革熱症狀，應儘早就醫，並主動向醫師說明近期旅遊地點、活動情形及接觸對象，讓醫師能及時判斷與通報，以利及早診斷與治療。

