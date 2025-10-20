自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》3類型人的便秘有解 中醫師教戰按穴法

2025/10/20 16:26

便秘問題讓身體很不爽快，有時還伴隨臭屁困擾。中醫師邵禹豪建議，要先了解起因，才能對症下藥；圖為情境照。（圖取自Freepik）

便秘問題讓身體很不爽快，有時還伴隨臭屁困擾。中醫師邵禹豪建議，要先了解起因，才能對症下藥；圖為情境照。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕便秘困擾不分年紀大小，尤其是年長者因老化現象，蹲馬桶時間愈來愈長。中醫師邵禹豪表示，很多人試了各種方法，例如多喝水、多吃青菜與益生菌，身體卻依舊毫無反應。

大啖美食的同時，便秘的問題也同樣令人煩心，有時還伴隨著頻繁放臭屁的困擾。邵禹豪在臉書粉專「中醫師邵禹豪．禹你同行」剖析3類型，請大家先讀懂自己的身體，再對症下藥，才能通體舒暢。以下是3種類型：

●「塞車型」：腸道蠕動的速度較慢，壓力一來就容易脹氣，關鍵是要找到「塞車」的壓力主因，中醫常用的藥物包含陳皮、砂仁、厚朴等，幫助健脾行氣。

按摩小撇步→平常可以多按摩腹部，並按摩膝蓋外側下方的陽陵泉穴，足大趾和二趾之間的太衝穴。

●「乾燥型」：身體的津液不足以潤滑腸道，導致大便乾硬難解，關鍵在於滋陰潤滑！常用的藥物包含熟地黃、當歸、麻子仁、桃仁，幫助養血潤腸。可多攝取好油，比方橄欖油、酪梨油，並且也要攝取足夠的水分。

按摩小撇步→可按摩膝蓋內側上方的血海穴。

●「無力型」：身體的元氣不足以推動腸道，導致大便無法卸貨，關鍵在於補氣。常用的藥物包含，黃耆、人參、黨參等，幫助補益肺脾之氣。

按摩小撇步→不要過度勞累，排便也不宜過度用力，平常可以多按摩膝蓋外側下方的足三里穴。

邵禹豪分享，當便秘發生時，可按摩肚臍周圍，一天一次，用手掌順時針按揉，每次5至10分鐘，能鬆解腹部筋膜，有助於改善排便與腸胃症狀。偶爾有便秘困擾的朋友，可喝點「決明子茶」、「玫瑰花茶」。

