健康網》素食材也有「三高」 醫：別以為沒吃肉就很健康

〔健康頻道／綜合報導〕不健康的蔬食對人體的傷害，與超加工食品帶來的營養風險相似。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，雖然「沒有吃肉」，但若熱量高、營養密度低、升糖指數高，仍容易造成血糖劇烈波動。

邱筱宸在臉書分享，不少素食是以精緻澱粉、含糖飲料、油炸或高度加工素肉為主。這類高油、高鹽、高糖的加工素食，與超加工食品的營養風險相似，並與肥胖、代謝症候群、心血管疾病風險上升有明顯相關，抵銷蔬食本身的健康優勢。

邱筱宸說，喜歡吃炸物或澱粉的素食者，其實不必完全戒掉，而是要聰明選擇與拿捏比例。她建議，主食以「全穀雜糧、豆類」為基底，取代精緻澱粉，能穩定血糖、提升飽足感；炸物則建議改用「氣炸或烘烤」方式，並選擇豆腐、豆干、豆包、地瓜、馬鈴薯、天貝等，取代加工素肉。

最重要的是維持整體飲食以原型植物為主、多樣且均衡，這樣既能享受美食，也能守護健康。

健康蔬食與不健康素食的差異，主要來自三個生理面向：

●膳食纖維與升糖反應：全穀與豆類纖維能延緩葡萄糖吸收，維持胰島素穩定；相反，精緻澱粉與含糖飲料會造成血糖快速飆升。

●植物營養素與發炎調控：原型植物食物富含多酚與抗氧化物，可降低慢性低度發炎；加工素食往往缺乏這些保護因子。

●脂肪品質與代謝健康：堅果與植物油中的不飽和脂肪有助心血管保護；油炸食品則含大量反式脂肪與氧化油脂，增加發炎負擔。

