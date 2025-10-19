自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》名作家袁瓊瓊自曝中風療養 不愛吃補品只想喝咖啡

2025/10/19 21:58

名作家、編劇袁瓊瓊自曝中風，術後一直想喝咖啡，被醫師「噹」了一下。（取自袁瓊瓊臉書）

名作家、編劇袁瓊瓊自曝中風，術後一直想喝咖啡，被醫師「噹」了一下。（取自袁瓊瓊臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕名作家、編劇袁瓊瓊在臉書自曝在9月突然中風了，「當時我左半身癱軟，沒力氣，無法移動，左半臉則是口歪眼斜。」她表示，這幅面容實在想像不來，很可惜兒子當初沒替她拍照留念。

袁瓊瓊說，兒子將她送到急診，但她全程毫無記憶，形容自己就像在電腦裡刪掉整個資料夾，什麼也不知道。她說，有知覺之後，發現自己躺在醫院裡，有個人在說：「上刀」這句話和聽到這句話的感覺，倒是清清楚楚。極其冷冽的一句話，真有點上刑場的感覺。

住院約半個月，把所有課程都停掉，人一旦生了病，才知道身邊有多少人還在乎著你。一堆朋友和學生都來關心。至今家裡頭幫助癒後調養的補品還堆成山，本人很努力地在消耗，不過補品的特性就是很難吃，吃了補品要搭配一堆「非補品」來補償。

她很俏皮地說，因長年咖啡成癮，最難過的就是沒得咖啡喝。她的主治醫師很可愛，袁瓊瓊問他：「我能不能喝咖啡？」醫生說：「你知道咖啡會讓血壓升高嗎？」但醫生一副這是普通常識的調調，非常和藹地說：「你自己想想，你還要喝咖啡嗎？」

袁瓊瓊盤算一下，推測醫生雖然沒說一個「不」字。但「潛台詞」似是不贊成的，因此就乖乖地不喝咖啡了，很幸運的是，沒產生「禁斷」症狀，但每次去便利店，就像劫匪進了銀行，很有一種「搶咖啡」的衝動。看到咖啡機嘩啦拉往杯子裡落黑水，就忍不住覺得「命苦」。

中風病人飲食 醫：8項原則保健康

根據台中榮總衛教資料指出，中風飲食原則有8項：

1.選擇富含蔬菜及水果的食物。

2.選擇全穀類製品以及高纖食物。

3.每週至少吃兩次魚。

4.多攝取富含多元不飽和脂肪酸的食物，如鮭魚、鮪魚、秋刀魚等。避免使用反式脂肪製品，例如瑪琪琳（人造黃油）、酥油、油炸油及高脂烘烤食品，如餅乾和水果派之類的酥皮點心，反式脂肪與飽和脂肪，皆會增加低密度膽固醇，反式脂肪還會降低高密度膽固醇，而增加血管粥狀硬化的危險。

5.肉類製品擇選擇瘦肉或是雞肉，並且避免以飽和脂肪或反式脂肪油調理，多選用植物油（如橄欖油、葵花油等）為烹調用油。

6.選用低脂乳類製品。

7.減少飲酒，儘量避免吃精緻糖類或加糖的食物。

8.適量取攝食鹽（每日少於5克）、避免過多的醬料或鈉含量高的食物（如醃漬品、罐頭類食品、培根、部分夾心餅乾或蘇打餅乾、泡麵）。

