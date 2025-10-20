健康網》晨澡vs.睡前澡？ 專家：「這件事」比時間更重要！

早晚洗澡都好，床單沒洗才是真的問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是早上起床就沖澡，還是睡前洗澡？或者根本不天天洗？這個看似日常的小習慣，其實背後藏著健康學問。根據外媒《BBC》報導，專家指出，比起洗澡時間，保持「床上用品」定期清潔才是關鍵。

早上洗澡：清爽又醒腦

支持早上洗澡的人認為，熱水沖身10分鐘可提神醒腦，迎接新的一天。英國萊斯特大學微生物學家弗里斯通表示，早上洗澡能清除夜間在床上累積的汗水與微生物，讓你以更清爽的狀態開始一天。

請繼續往下閱讀...

晚上洗澡：助眠效果好

夜間洗澡的人則主張，睡前洗澡可洗去一天的汗水與髒污，還可能幫助入睡。研究顯示，睡前1–2小時淋浴或泡澡10分鐘，能縮短入睡時間。原因在於洗澡後體溫先上升再下降，給身體晝夜節律訊號，告訴你「該睡了」。

床品會遺留大量皮屑，定期清潔才能避免成為塵蟎和細菌的溫床；圖為示意圖。（圖取自freepik）

床單比洗澡更重要

不過，專家指出，洗澡時間不是決定健康的唯一因素。睡眠中仍會出汗並脫落大量皮膚細胞，成為塵蟎和細菌溫床。赫爾大學微生物專家威爾金森建議，定期清洗床單、枕頭，比洗澡時間更能維持衛生。長期不換床單可能提高過敏或皮膚感染風險。

總而言之「早晚洗澡都好，床單沒洗才是真的問題！」只要每天清洗身體重點部位，每週洗澡兩次以上就足夠維持健康。洗澡早晚可依個人喜好，但床鋪乾淨、定期換洗，才是守護健康的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法