健康網》葉克膜再升級 醫：可護多重器官更護腦
〔健康頻道／綜合報導〕葉克膜升級版今（19）日在「2025智慧急重症醫療國際會議」很吸睛。其中「腦神經保護低溫療法」提升心跳停止或重度腦損傷患者的存活與預後效果。
台大醫院心血管中心主治醫師陳益祥表示，分分秒秒都是生命，搶救是要救腦而非專注於心臟，但心跳一定要有。在黃金搶命的10分鐘內也是變化很快，尤其是血的溫度。
這套葉克膜升級版已在教學醫院使用。臨床實驗結果顯示，患者腦灌流及神經功能恢復率明顯優於傳統方式。能即時監測患者體溫、腦壓、血氧與循環指標，並透過機器學習模型自動調控降溫速率與復溫時程，減少醫護人力負擔。
過去舊版葉克膜，低溫療法需大量人工監測，且控制精度不一。Anivia執行長林恆毅指出，未來將朝向晶片置入，運用於各個器官，非傳統版只針對心臟做體外循環。
林恆毅說，國人認知的葉克膜是用於心臟移植前過渡期，或者是在移植前還沒有恢復，暫時取代心臟功能。而今新型葉克膜不但體積小，還可以攜帶方便，使用器官也不只侷限於心臟。
未來葉克膜結合植入晶片、AI系統，更能有效監控病人生命跡象。Anivia Medical已推出通過FDA、TFDA與NMPA核准的SG-1000體外循環系統，並廣泛應用於ECMO治療。
