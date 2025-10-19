自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》腦霧嗜睡、越吃越愛睏 醫：恐選錯油代謝混亂

2025/10/19 21:10

日常用油選錯，可能讓你越吃越疲倦、腦越來越霧；圖為情境照。（圖取自freepik）

日常用油選錯，可能讓你越吃越疲倦、腦越來越霧；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕總是覺得腦袋昏沉、飯後特別想睡？科博特診所院長劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」指出，日常用油選錯，可能讓你越吃越疲倦、腦越來越霧。烹調時應選擇富含單元不飽和脂肪酸的好油，如橄欖油、苦茶油、酪梨油等，這些油脂穩定、不易氧化，能減少體內發炎反應、保護血管與大腦健康。相反地，若長期食用沙拉油、玉米油、大豆油、葵花油等富含 Omega-6 的精製種子油，容易造成脂肪氧化與自由基產生，使身體陷入慢性發炎與氧化壓力中。

他引用《Medical Hypotheses》期刊（2025）的一項假說指出，現代人大量使用的高度精製油（RBD oils），可能是導致胰島素阻抗與代謝失衡的關鍵因素。這些油脂在高溫或體內代謝時容易被氧化，傷害線粒體，使細胞改以糖為主要能量來源，長期下來導致血糖波動、胰島素分泌異常，最終形成胰島素阻抗。

「代謝性腦霧」會出現包括專注力下降、反應變慢、記憶力減退與思緒模糊等狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

「代謝性腦霧」會出現包括專注力下降、反應變慢、記憶力減退與思緒模糊等狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

當代謝錯亂發生，大腦也會受到影響。劉博仁指出，腦部胰島素阻抗會讓葡萄糖利用下降，導致大腦能量不足，進而出現「代謝性腦霧」，包括專注力下降、反應變慢、記憶力減退與思緒模糊等狀況。他建議，想要讓大腦恢復清晰，可從以下幾個方向著手：

●換油：日常烹調可選用初榨橄欖油、苦茶油、酪梨油。減少使用沙拉油、玉米油、大豆油、葵花油等精製油，並避免高溫反覆油炸，防止油脂氧化變質。

●平衡脂肪酸比例：理想的Omega-6 : Omega-3比例約為2:1至4:1。建議多吃含Omega-3的食物，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、亞麻仁籽、奇亞籽等，以降低全身性發炎。

●控糖：減少精緻糖、含糖飲料與白飯、白麵包；改用低升糖指數的全穀、根莖、豆類食物；每餐搭配足量蛋白質與健康油脂，避免血糖劇烈波動。

●抗氧化與修復：多攝取抗氧化蔬果（莓果、深綠蔬菜、堅果）、保持規律運動與良好睡眠；此外，間歇性斷食與充足水分攝取有助於提升代謝彈性。

●監測代謝健康指標：建議定期檢測：空腹血糖、空腹胰島素、HOMA-IR、三酸甘油脂、肝功能與發炎指標（如 hs-CRP），可提早發現胰島素阻抗與代謝失衡。

劉博仁提醒，「腦霧不只是累，而是細胞能量代謝錯配的警訊。」想讓腦袋重新亮起來，從選對油開始，吃出穩定代謝與清醒思緒。

