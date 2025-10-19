自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》白飯、薯條吃太多會胖胖？ 快改「原型主食」替換法

2025/10/19 19:23

白米飯可以用紫米飯、糙米飯、南瓜飯來取代；圖為情境照。（圖取自freepik）

白米飯可以用紫米飯、糙米飯、南瓜飯來取代；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想吃得健康又怕胖？國民健康署在臉書專頁「國民健康署」提醒，每天主食至少有1/3應來自全穀及未精製雜糧。若長期攝取過多白米飯、薯條、麵包、餅乾等精製澱粉與加工主食，容易造成身體負擔、甚至導致肥胖。

國健署說明，「原型食物」是指外觀仍保有自然狀態、未經高度加工的食材，例如全穀、根莖類、豆類等。只要透過簡單替換，就能吃得更營養、負擔更少。

主食替換小撇步

●白米飯➜紫米飯、糙米飯、南瓜飯。

●薯條、薯餅➜蒸馬鈴薯、烤地瓜條。

●白吐司➜全麥麵包、雜糧饅頭。

●餅乾點心➜水煮玉米、無糖地瓜綠豆湯。

國健署提醒，除了選擇原型食物外，烹調時也要減少糖、鹽與過多調味品的使用，才能真正吃出食材最天然的風味與營養。少加工、多原型，聰明吃主食、輕鬆少負擔，讓健康從每一口開始。

