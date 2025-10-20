健康網》睡再多也好累？ 「慢性疲勞」10警訊快自測

低度發燒或畏寒是慢性疲勞的警訊之一；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明睡飽了卻還是全身無力、提不起精神？翰醫堂中醫診所中醫師在臉書專頁「翰醫堂 中醫診所」提醒，若長期感到疲勞、休息也無法緩解，可能不是單純「累過頭」，而是慢性疲勞症候群在作祟。醫師指出，慢性疲勞症候群的核心特徵是「持續疲勞、休息無效」，且症狀若持續 6個月以上，並伴隨至少4項次要症狀，就要提高警覺。

以下是慢性疲勞的10大常見警訊：

1、低度發燒或畏寒。

2、活動後疲倦持續超過24小時。

3、喉嚨痛。

4、廣泛性頭痛。

5、全身肌肉無力。

6、肌肉酸痛。

7、記憶力下降、注意力不集中、情緒低落。

8、頸部或腋下淋巴結腫痛。

9、移動性的非發炎性關節痛。

10、睡眠障礙（嗜睡或失眠）。

嗜睡或失眠也要注意；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，慢性疲勞的形成往往與多重因素有關，包括病毒感染、環境壓力、心理負擔、內分泌變化與基因遺傳等，若長期忽視，恐影響免疫力與整體健康。若長期有上述症狀，應尋求專業協助，從作息調整、飲食改善與身心調理著手，「別再以為只是累，」醫師強調，當身體長期發出疲憊警訊時，就是該停下腳步、好好休息與檢視健康的時候。

