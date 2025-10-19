健康網》吃太鹹水腫成豬頭？ 中醫改善體濕推4細節

宵夜吃太鹹，早上起來臉水腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你也有過早上照鏡子，發現臉腫得像包子一樣的經驗嗎？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」指出，這種「一夜水腫」的主因，其實多半出在：宵夜吃太鹹。

周宗翰說，從西醫角度來看，鹽巴中的鈉離子會使身體保留水分。白天活動量大、水分容易代謝，但晚上代謝變慢、加上平躺睡覺，水分容易滯留在臉部與眼皮，導致隔天起床「越晚吃越鹹、腫得越明顯」，且越晚吃、越鹹，腫得越厲害。

從中醫觀點來說，「脾主運化水濕，腎主水液代謝」。晚上吃太鹹會傷脾、助濕，讓水液無法順利代謝，就會「停留肌膚而為腫」。特別是鹹味入腎，過量反而讓腎氣負擔過重，導致「氣化不行、水濕不運」，隔天自然水腫更明顯。

晚餐盡量選擇清淡少鹽，避免滷味與重口味醬料，可避免水腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

他提醒，想要避免「早上臉腫眼腫」，日常可從幾個細節調整：

●晚餐清淡少鹽，避免滷味與重口味醬料。

●飯後散步10分鐘，幫助循環。

●睡前泡腳或抬腿，促進血液與水分回流。

●體質偏濕、容易水腫者，可用茯苓、薏苡仁、陳皮入茶調理。

周宗翰強調，「少一點鹽，不只少一分腫，更是給脾腎一個喘息的機會。」想要隔天氣色紅潤、精神飽滿，從晚餐開始清淡一點，才是讓臉不腫、睡得好的關鍵。

