自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃太鹹水腫成豬頭？ 中醫改善體濕推4細節

2025/10/19 19:51

宵夜吃太鹹，早上起來臉水腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

宵夜吃太鹹，早上起來臉水腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你也有過早上照鏡子，發現臉腫得像包子一樣的經驗嗎？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師在臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」指出，這種「一夜水腫」的主因，其實多半出在：宵夜吃太鹹。

周宗翰說，從西醫角度來看，鹽巴中的鈉離子會使身體保留水分。白天活動量大、水分容易代謝，但晚上代謝變慢、加上平躺睡覺，水分容易滯留在臉部與眼皮，導致隔天起床「越晚吃越鹹、腫得越明顯」，且越晚吃、越鹹，腫得越厲害。

從中醫觀點來說，「脾主運化水濕，腎主水液代謝」。晚上吃太鹹會傷脾、助濕，讓水液無法順利代謝，就會「停留肌膚而為腫」。特別是鹹味入腎，過量反而讓腎氣負擔過重，導致「氣化不行、水濕不運」，隔天自然水腫更明顯。

晚餐盡量選擇清淡少鹽，避免滷味與重口味醬料，可避免水腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

晚餐盡量選擇清淡少鹽，避免滷味與重口味醬料，可避免水腫；圖為情境照。（圖取自freepik）

他提醒，想要避免「早上臉腫眼腫」，日常可從幾個細節調整：

●晚餐清淡少鹽，避免滷味與重口味醬料。

●飯後散步10分鐘，幫助循環。

●睡前泡腳或抬腿，促進血液與水分回流。

●體質偏濕、容易水腫者，可用茯苓、薏苡仁、陳皮入茶調理。

周宗翰強調，「少一點鹽，不只少一分腫，更是給脾腎一個喘息的機會。」想要隔天氣色紅潤、精神飽滿，從晚餐開始清淡一點，才是讓臉不腫、睡得好的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中