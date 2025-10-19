自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》洋投波賽樂手肘韌帶傷 醫：復健要做好做滿

2025/10/19 17:44

健康網》洋投波賽樂手肘韌帶傷 醫：復健要做好做滿

一直深受球迷喜愛的洋投波賽樂，因手肘肌腱、韌帶受傷，無緣參加台灣大賽。高雄中正脊椎骨科醫師廖志祥說，需要好好復健，不然斷裂更慘。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕樂天桃猿洋投波賽樂（Beau Sulser）因手肘傷勢，與台灣大賽擦肩而過。波賽樂說，MRI的檢查發現肌腱、韌帶都有受傷，可能需要2-3個月療程，但不需要手術。高雄中正脊椎骨科醫師廖志祥說，經過休息復健，40%的運動員可望回到受傷前的運動強度。

波賽樂難掩失望之情，他說：「如果帶著傷勢繼續丟球，只會讓我狀況更糟糕，所以不要上場丟球是最好的選擇。」波賽樂主動和教練團說明狀況，「我覺得無法用100%力量幫助球隊，我情緒很低落，但教練團都很支持我。」

廖志祥在臉書專頁「骨科廖志祥醫師－運動醫學講堂」指出，棒球投手的夢魘就是手肘尺側副韌帶損傷，像是大谷翔平、台灣選手郭泓志、曹錦輝、倪福德等人都受過這個惱人的運動傷害。

波賽樂照MRI檢查發現手肘肌腱、韌帶都有受傷，廖志祥表示，確實要好好休養。至於有些較嚴重的傷勢，像是在斷裂當下，會聽到「啪」一聲，手肘不久後就會腫痛。

在傷者完全斷裂以前，最早出現的症狀就是投球期間手肘的內後側疼痛，尤其是後甩末期及加速前期。廖志祥說，肘隧道內的尺神經就位在尺側副韌帶旁，因此，有些人會有尺神經麻痺的症狀（小指及無名指麻）。

不過有些人會選擇進行TJ手術（Tommy John）。不少職業棒球選手在保守治療無效後，才會建議韌帶重建手術，重建的韌帶來源最常使用自體掌長肌肌腱，腿後肌群的肌腱或是阿基里斯腱也是選擇之一。廖志祥表示，約90%的運動員都能回到受傷前的投球水平。

波賽樂也說，嘗試各種方法解決手肘問題，包括吃消炎藥，防護員在投球後的每一局幫忙塗抹發熱膏。「韌帶已經有點緊繃，如果繼續使用可能會斷裂，那就需要手術了，我很想要明年帶著健康的身體再回來丟。」

