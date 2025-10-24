健康網》準媽咪孕期不適怎麼辦？ 專家教你7大貼心陪伴關鍵

孕期的不適雖多，但透過伴侶的理解與細心照顧，能讓準媽媽在身心上都獲得支持與安慰；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕期間，準媽媽常面臨各種身心不適，從孕吐、腰痠背痛到夜間失眠，對日常生活造成不小影響。根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」指出，陪伴侶的理解與協助，是孕期最重要的支持力量。

為了幫助孕媽咪度過孕期不適，國健署「孕產兒關懷網站」歸納「孕期7大常見不適」與貼心照顧建議，讓伴侶更懂得如何呵護準媽媽。

1.時常孕吐反胃，沒有胃口

●隨時準備好方便嘔吐的塑膠袋、垃圾桶。

●吐完後為伴侶送上溫開水漱口，消除口腔餘味、避免食道灼傷。

●蘇打餅乾、乾吐司或穀類食品，有助減少反胃不適。

●此階段口腔保健很重要，建議可準備兒童牙刷，避免嘴巴張大引發嘔吐。

2.生活、身體變化大，心情好鬱卒

●多陪伴侶聊天，搜集有趣的事物分享。

●避免看太悲傷的書籍或電視、電影。

●多一些體貼舉動和多說一些甜蜜話語。

●情緒時常起伏過大時，產檢時請教醫護人員意見。

3.腰痠又背痛，好想趕快卸貨

●可使用托腹帶、月亮枕。

●避免伴侶久站、久坐、提重物。

●每天可幫伴侶按摩、熱敷。

4.懷孕中後期，雙腳水腫了

●準備舒適、寬鬆、平底、防滑的鞋子。

●晚上準備溫水讓伴侶泡腳、幫忙按摩雙腳。

●伴侶平躺時用枕頭墊高腿部促進循環。

●留意飲食內容，減少鹽份攝取。

5.排便不順，讓人好煩躁

●準備高纖維的蔬果。

●每日補充足夠水分，體重（公斤）x30毫升/日或是2000毫升/日。

●陪伴侶適度的運動，例如飯後散步、瑜珈、簡易伸展操。

●嚴重時，可請教醫護人員意見。

6.夜間淺眠，翻來覆去睡不好

●睡前不要吃宵夜或甜食，避免會增加胎動影響媽媽睡眠。

●布置一個舒適的睡眠環境，包含溫度與光線。

●嚴重時，可請教醫護人員意見。

7.頻尿跑廁所，好討厭

●有些媽媽會因頻尿減少喝水，還是要提醒伴侶，白天方便如廁時，適量補充水分。

●開車或長途交通時，請注意伴侶如廁的需求。

●需注意半夜如廁動線是否安全，例如準備小夜燈。

孕期的不適雖多，但透過陪伴侶的理解與細心照顧，能讓準媽媽在身心上都獲得支持與安慰。

