健康網》遠離大腸癌從餐桌開始！ 醫揭4食物恐成溫床

2025/10/21 08:19

研究已顯示，飲食與大腸癌發生率有關。專家建議，避免紅肉、加工肉品、糖果或酒，降低風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大量研究已顯示，飲食與大腸癌發生率有關。民眾日常選擇吃的食物，不僅影響能量水平與體重，也可能增加或降低罹患大腸直腸癌的風險。雖然目前的研究尚未證實，任何特定食物會直接導致或預防癌症，專家仍建議避免紅肉、加工肉品、糖果或酒，以降低風險。

Everyday Health》報導，史邁洛癌症醫院（Smilow Cancer Hospital）腸胃腫瘤醫師傑瑞米‧科曼斯基（Jeremy Kortmansky）表示，我們的飲食如何影響大腸直腸癌的發展，仍是實驗室與臨床研究的重點之一， 「然而，已經很明確的是，會引發發炎的食物會導致促炎性細胞激素（一種蛋白質）活化，而這些激素與大腸直腸癌的形成有關。」

他接著說，促進發炎的飲食習慣也會影響腸道菌相，也就是存在於消化道內的微生物群。當腸道中的壞菌增多時，會造成一個有利癌症生長的環境；相反地，維持健康的腸道菌相則能產生保護作用。

歸納專家說法，以下是對大腸健康最不利的4種食物，以及可替代的健康選擇，幫助你降低大腸癌風險：

●牛肉

牛肉與其他紅肉，如小牛肉、羊肉與豬肉，被視為導致大腸直腸癌風險最高的食物之一。事實上，研究顯示，每天紅肉攝取量每增加100公克（約3.5盎司），罹患大腸直腸癌的風險就會上升約16%。紅肉中含有一種稱為「血紅素鐵」（heme iron）的化合物，這種物質會促進致癌性「N-亞硝基化合物」（N-nitroso compounds）的形成。

由於這樣的高風險，許多大腸癌專科醫師都會避免食用紅肉。克里夫蘭診所　腸胃腫瘤科醫師蘇尼爾‧卡瑪斯（Suneel Kamath）指出：「不健康的腸道菌相——也就是壞菌過多，與這類飲食型態有關。」他表示，腸道菌相的狀況再加上紅肉中的某些化合物，長期食用紅肉會增加罹患大腸直腸癌的風險。

●熱狗與其他加工肉品

研究指出，每天攝取50公克的加工肉品，就可能使大腸直腸癌的風險上升達22%。2015年，國際癌症研究機構將「加工肉品」列為對人類具有致癌性的食物。

科曼斯基表示，他幾乎很少吃加工肉品，這類食物會改變腸道中的代謝物與微生物組成。除了影響腸道菌相外，加工肉品中還含有如「硝酸鹽」（nitrates）與「亞硝酸鹽」（nitrites）等防腐化學物質，這些成分會讓大腸暴露於「N-亞硝基化合物」下，提高癌細胞生長的風險。

●糖果

糖果與其他甜食中的糖分，會為癌細胞的生長創造絕佳環境。糖果的熱量非常高，但幾乎無法讓人有飽足感。因此常見的問題是，人們吃了糖果卻仍覺得餓，接著又吃下原本會吃的那份正餐。

肥胖可能導致胰島素阻抗與血液中胰島素生長因子濃度升高，而這些變化會促進細胞快速分裂與腫瘤生成。

●酒精

酒精會增加多種癌症的風險，包括大腸癌。 每天喝1杯酒，罹患大腸直腸癌的風險就會增加6%，而每天喝4杯酒，罹患大腸直腸癌的風險就會上升到52%。科曼斯基說，當你飲酒時，它會改變腸道微生物群，抑制保護酶，並使癌細胞更容易生長。

替代的健康選擇

若想降低大腸直腸癌風險，可以選擇具有保護作用的食物。專家推崇地中海型飲食，因為它幾乎不含紅肉與加工食品。相對地，蛋白質來源主要來自魚類、家禽、豆類與豆科植物。這樣的飲食方式包含大量綠葉蔬菜，且以橄欖油取代動物性脂肪作為烹調用油，維持這種良好的飲食習慣時，腸道中的益菌也會增加。

專家分享，以下這些食物都有助於降低大腸癌風險：十字花科蔬菜，如花椰菜、抱子甘藍、高麗菜；富含纖維的食物，包括全穀類、水果與蔬菜；乳製品，如牛奶、起司與優格。

