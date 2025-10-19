自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》醫美手術避免「饅化」急救 醫：勿加入過度填充物

2025/10/19 17:09

台灣醫用雷射光電學會在理事長胡倩婷帶領下，探討當前最受關注的議題。（台灣醫用雷射光電學會提供）

台灣醫用雷射光電學會在理事長胡倩婷帶領下，探討當前最受關注的議題。（台灣醫用雷射光電學會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕醫學美容不應只是單一療程的堆疊，而是需要專業醫師的判斷與整合策略，台灣醫用雷射光電學會理事長胡倩婷醫師表示，讓療效、風險與安全之間達到最佳平衡，為民眾建立更可信賴的醫美環境。

胡倩婷認為，醫美市場中療程技術不斷推陳出新，從雷射光電、針劑到術後保養，整合療程已成為趨勢。然而，如何在追求美麗的同時確保醫療安全，已是臨床醫師與產業共同關注的課題。

避免饅化急救 需加醫病溝通、了解

林口長庚紀念醫院皮膚部副部長黃耀立醫師對於「饅化的急救」議題，特別提出呼籲，要注意預防與評估。醫師應深入了解患者需求，避免過度填充與重複注射，他說：「饅化並不好治療，有些病人的情況極為困難，甚至需要以手術取出。求美者為美而來，要他們接受手術取出饅化物，往往比治療更具挑戰。」

頸絞處理挑戰多 新手難以駕馭

林政賢皮膚科診所院長林政賢醫師則對於「頸紋處理」指出，「頸紋」向來是微整形中最具挑戰性的部位之一。不僅新手難以駕馭，就連經驗豐富的醫師，也常為如何在眾多針劑選項中找到最合適的材質而苦惱。

對於減重議題，國泰綜合醫院社區醫學部主任莊海華醫師說，多數人僅靠意志力控制，往往難以持之以恆，除了減重效果不理想、也容易復胖。莊海華強調，透過專科醫師的評估與治療，並結合健康生活習慣，才能有效減重並長期保持。

