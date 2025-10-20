自由電子報
健康網》薑茶不只暖身！ 研究證實：薑能啟動身體代謝開關

2025/10/20 17:39

時序進入了秋冬，薑茶能祛寒，現在研究更證實，薑還可啟動身體代謝功能；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入了秋冬，很多民眾喜歡泡杯薑茶，舒緩身心。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述科學研究指出，薑不只對身體提供溫暖的效果，更是身體代謝的「啟動鍵」，還可能具有縮腰圍、降體脂的效果。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，2025 年發表在《Complementary Therapies in Medicine》的一篇系統性回顧，整理36篇臨床試驗、1832位成人的資料，發現了薑的功能是身體代謝的「啟動鍵」。薑能提升脂聯素的濃度，關鍵數據給出答案：脂聯素（Adiponectin）平均上升0.84 μg/mL；腰圍平均減少0.65公分；體脂百分比平均下降1.49%。

脂聯素是什麼？張家銘說明，它是由脂肪細胞自己分泌的荷爾蒙，功能卻不是囤脂，而是像一個「代謝指揮官」。當脂聯素夠高，身體的反應會是脂肪開始當燃料用、胰島素變得更靈敏、血糖不容易亂飆、發炎反應比較不會亂。如果脂聯素偏低，脂肪會囤積、代謝慢下來，還容易變成胰島素阻抗、脂肪肝、甚至代謝症候群。

張家銘提及，當腰圍縮了、體脂降了，這代表身體開始在「動員」，把這些藏很深的壓力釋放出來。而這時，脂聯素如果也跟著升高，身體的調節能力就會大幅改善，很像是身體按下了一個「自己修復」的開關，不只是瘦了，而是代謝變得更有彈性。

張家銘總結，薑這個看起來平凡的食材，只要用對時機、用對方法，它就能悄悄點燃身體的智慧，讓脂肪不再卡住、讓代謝流暢起來。

