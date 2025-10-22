健康網》鼻噴型流感疫苗 醫：防禦力可達1年

鼻噴式流感疫苗僅限2-18歲的兒少使用。（美聯社）



〔健康頻道／綜合報導〕今年流感疫苗有一項自費的「鼻噴型」，兒科診所院長徐嘉賢表示，很多人使用，但不少父母對這種新式疫苗一知半解，醫師通常要用很淺顯易懂的方式，讓親子快速了解疫苗的作用。

徐嘉賢在臉書專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」指出，想像一下，流感病毒就像一群不速之客，想闖進你家（身體）。

傳統注射型疫苗（IIV）就像在家門口裝了一個警報器，當病毒靠近時，警報器會響起，讓你的免疫系統（警察）來抓壞人。但這個警報器只能在門口發揮作用，病毒如果從窗戶、後門（呼吸道黏膜）偷偷溜進來，門口的警報器就不夠了，而且過了半年，它有可能忘記這個小偷的樣子長怎麼樣。

徐嘉賢進一步解釋，鼻噴型疫苗（LAIV）的概念─不只在門口裝警報器，還在窗戶、後門、通風口加裝了防盜網（黏膜免疫）。這樣病毒不管從哪裡進攻，就有機會被攔下來，而且身體會比較記得住小偷的樣子。

鼻噴型疫苗是活性的，是「減毒」的病毒，意思是它雖然還活著，但已經被改造成「閹割版」、削弱到不會讓人真的生病。用鼻噴的方式，進入鼻腔後，會在呼吸道的黏膜上「模擬」病毒入侵，讓你的免疫系統全面啟動，產生2種防禦力：

●體液免疫：產生抗體（IgA和IgG）,像是免疫系統的「飛彈」。

●細胞免疫：啟動記憶T細胞和B細胞，像是訓練了一支特種部隊，專門對付流感病毒，記住敵人的樣子，未來再來就能快速反應。

徐嘉賢談到一般注射疫苗（IIV）主要靠體液免疫IgG，它也很強，但是缺乏了IgA抗體。相較之下細胞免疫的CD8+ T細胞免疫反應沒有像LAIV那麼廣泛，等於少了這兩個左右護法。

就是因為鼻噴型疫苗有較多細胞免疫的啟動，所以鼻噴型效果可以持續大約一年左右，而注射型的大約可以維持半年，這是比較特別的差異。

