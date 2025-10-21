自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》連防熊辣椒也遜色！ 「Pepper X」成全球最辣辣椒

2025/10/21 19:47

食農專家韋恩指出，美國的辣椒專家Ed Currie育種出來新的辣椒品種被命名為「Pepper X」，是金氏世界紀錄世界上最辣的辣椒。（圖取自ＩＧ帳號「smokined」）

食農專家韋恩指出，美國的辣椒專家Ed Currie育種出來新的辣椒品種被命名為「Pepper X」，是金氏世界紀錄世界上最辣的辣椒。（圖取自ＩＧ帳號「smokined」）

〔健康頻道／綜合報導〕美國的辣椒專家Ed Currie育種出來新的辣椒品種被命名為「X辣椒」（Pepper X），是金氏世界紀錄世界上最辣的辣椒！食農專家韋恩指出，經美國溫斯洛普大學以儀器分析，辣度單位史高維爾度數高達269萬單位，遠勝原先的第1名卡羅來納死神（164百萬單位）。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，一般防身辣椒噴霧史高維爾度數也不過160萬，國外防熊的辣椒噴霧也只有220萬度，「所以，X辣椒大概連熊都怕」。事實上，辣椒素有減肥的效果，與減脂有關。

韋恩表示，根據Ed Currie本人說，他吃這個辣椒X會辣到也要花5到6小時才能恢復正常，產生的症狀包括胃部痙攣，肚子極度疼痛，大量的流汗、流淚、流口水，喉嚨到胸口感覺灼熱。

韋恩提到，很多人相信傳說的說法，辣椒去籽就會不辣，其實那是錯的。辣椒最辣的地方是白色的囊，而「Pepper X」呈現很多稜的狀態，所以囊的構造有很多脊，所以體積特別大，這也是他為什麼這麼辣的其中一個因素。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中