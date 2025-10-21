健康網》連防熊辣椒也遜色！ 「Pepper X」成全球最辣辣椒

食農專家韋恩指出，美國的辣椒專家Ed Currie育種出來新的辣椒品種被命名為「Pepper X」，是金氏世界紀錄世界上最辣的辣椒。（圖取自ＩＧ帳號「smokined」）

〔健康頻道／綜合報導〕美國的辣椒專家Ed Currie育種出來新的辣椒品種被命名為「X辣椒」（Pepper X），是金氏世界紀錄世界上最辣的辣椒！食農專家韋恩指出，經美國溫斯洛普大學以儀器分析，辣度單位史高維爾度數高達269萬單位，遠勝原先的第1名卡羅來納死神（164百萬單位）。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文表示，一般防身辣椒噴霧史高維爾度數也不過160萬，國外防熊的辣椒噴霧也只有220萬度，「所以，X辣椒大概連熊都怕」。事實上，辣椒素有減肥的效果，與減脂有關。

韋恩表示，根據Ed Currie本人說，他吃這個辣椒X會辣到也要花5到6小時才能恢復正常，產生的症狀包括胃部痙攣，肚子極度疼痛，大量的流汗、流淚、流口水，喉嚨到胸口感覺灼熱。

韋恩提到，很多人相信傳說的說法，辣椒去籽就會不辣，其實那是錯的。辣椒最辣的地方是白色的囊，而「Pepper X」呈現很多稜的狀態，所以囊的構造有很多脊，所以體積特別大，這也是他為什麼這麼辣的其中一個因素。

