健康網》6種女人易得乳癌 醫：別再說沒空篩檢

2025/10/21 16:53

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，6種女人易罹患乳癌，要定期檢查，揪出病變；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕全球每年有超過240萬名女性 新發乳癌，其中近一半來自亞洲。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，我們常以為乳癌是「別人的故事」，卻在周遭不時有病例傳出來。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，早期乳癌通常不痛，它在身體裡靜靜地長，不吵不鬧。等到你摸得到、或腋下出現腫塊時，常常已不是最初的階段。

黃軒說，常在診間被問到：「醫師，我摸到一個硬塊，可它不痛，我是不是想太多？」他告訴患者：「這世界上沒有什麼比『早一點發現』更溫柔的保護。」也再次呼籲，不痛，不代表沒事。早期乳癌若在腫瘤小於2公分時被發現，五年存活率可達90%以上。但若等到出現轉移，數字就會腰斬。

有6種女人是乳癌最偏愛的「宿主」：

●在歲月轉彎處的女人：
40到54歲是乳癌最密集的年齡層。那也是一個女人身體荷爾蒙「忽冷忽熱」的時期。月經漸亂、睡眠變輕、情緒起伏，體內的雌激素像沒了節拍的樂團，一下太多，一下太少。
這種劇烈波動，讓乳腺細胞處於不穩定的狀態。研究指出，這時期的乳房細胞分裂速度快，修復力卻變差，容易出錯。所以，更年期不是「老」的標誌，而是該更小心的警鐘。

●被雌激素時間拉長的女人：
有些女人，初潮早、絕經晚，或30歲後才生第一胎。這樣的身體，等於多泡在雌激素這池水裡幾十年。
研究顯示，雌激素暴露時間越長，乳腺細胞越容易過度增生。這些女性的乳癌風險比一般人高出近4成。

●在基因裡，藏著故事的女人：
有些命運，寫在DNA裡。如果你的母親、姐妹、女兒曾得過乳癌，那條名為 BRCA1/BRCA2的基因，可能也在你體內沉睡。帶有這類突變的女性，一生中罹患乳癌的機率高達7成。

●身體曾被提醒過的女人：
有些乳房小結節或纖維腺瘤，看似良性，卻是身體的輕聲細語。別嫌它煩，那是你身體最溫柔的警告。
研究顯示，曾有良性病變的女性，其罹癌風險比一般人高約2倍。

●愛喝兩杯、吃太飽的女人：
酒與脂肪，是乳癌最默契的搭檔。脂肪能製造雌激素，酒精則讓雌激素更活躍。
研究發現，每週飲酒3次以上、且BMI超過28的女性，乳癌風險比一般人高出6成。

●曾與放射線擦肩的女人：
有些人年輕時因疾病，做過無數次的放射治療。十幾年後，輻射的「後座力」才慢慢顯現。
那些青少年時期，曾接受過放療的女性，乳癌風險顯著上升。若你有這樣的病史，請主動告訴醫師。你的乳房影像學追蹤，需要提早開始。

黃軒指出，醫學的進步，讓乳癌從「絕症」變成「可治的病」。別再說沒空檢查，若已屬高危險群，要做到以下檢查，是愛自己也是愛別人最佳表示：

●30歲後 建議每年一次乳房超音波。

●40歲以上女性，加入乳房X光攝影。

●高危族群可提早並搭配MRI篩查。

