健康 > 杏林動態

北護大慶78週年 將結合智慧科技創新發展

2025/10/19 16:18

台北護理健康大學近日舉辦78週年校慶系列活動，今年主題為「文教一甲子，智創續永昌 北護七十八 再創新榮光」。（北護大提供）

台北護理健康大學近日舉辦78週年校慶系列活動，今年主題為「文教一甲子，智創續永昌 北護七十八 再創新榮光」。（北護大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台北護理健康大學近日舉辦78週年校慶系列活動，今年主題為「文教一甲子，智創續永昌 北護七十八 再創新榮光」舉辦一系列表揚及藝術演出。校長吳淑芳表示，學校將持續在時代變遷中於健康照護扮演重要角色，並結合智慧科技創新，持續在教學、研究、社會服務與國際合作等面向發展。

吳淑芳指出，北護大今年更新提升運動場地等校園設施之安全與品質，象徵北護大勇於革新、持續邁向卓越的決心。另也感謝在各界的支持下，城區部文教大樓重新翻修竣工獲得新生，不僅保存了歷史記憶，也代表著北護大發展城區部的決心，為未來學校成長奠定基礎。

振興醫院院長魏崢也出席祝賀，他提到，振興醫院很多護理師都是北護大畢業，感謝北護大培育優秀護理人才。護理是自己最佩服的行業，堅信第一線照護最為重要，醫生開刀後，需仰賴護理師耐心照顧患者，醫界應該多多替護理師爭取權利和福利。

北護大校友會理事長王志雲表示，校方持續展現教學內容的提升與創新、學術研究的倡議與突破、與時俱進的教學設備、校園裡教學與住宿環境的建設，以及在招收國際生與國際學術領域的拓展，都成績斐然。學生的專業考照能力與就業表現，更是屢創佳績，感受到母校在教育使命上延續與展望的用心。

典禮除了特別頒獎表揚今年度教育部師鐸獎李慈音特聘教授、多位教師榮獲全球前2%頂尖科學家殊榮，以及頒發傑出校友獎、與校園優良志工獎，也由通識教育中心教師黃渼娟精心策劃「樂興之時管絃樂團」精彩弦樂重奏的典雅之美，並特別結合國家文藝獎導演柯金源《生命之源》的影像作品，透過鋼琴三重奏的即興配樂，帶領進入一場跨越聲音與影像的心靈之旅。

