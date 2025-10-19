亞洲第一！台灣109.6萬人預立安寧緩和意願

2025世界安寧日公益路跑「心願追圓滿」，上千名民眾參與。（圖為器捐病主中心提供）

〔記者林志怡／台北報導〕器捐病主中心響應國際世界安寧日，於18日舉行公益路跑活動，有上千名民眾參與，情境式體驗「思考、鼓勵、對話、圓滿」的過程，全國唯一輔助治療貓「哈波」也現身擔任親善大使。

據衛福部統計，截至10月12日，我國預立安寧緩和意願累計人數超過109.6萬人次、預立器官捐贈意願累計人數超過67萬人次，且今年安寧療護註記已有6萬4,396人、器捐註記3萬2,975人、預立醫療註記則有2萬5,149人。

此外，簽署安寧緩和意願的民眾年齡多落在60歲到69歲間，約佔24％，50歲到59歲者約佔18％。預立醫療簽署趨勢中，60歲到69歲間約佔27％，50歲到59歲約佔21％。

根據WHO合作機構、西班牙那瓦拉大學的ATLANTES全球安寧緩和醫療觀察站發佈的「全球安寧緩和醫療地圖」，德國、荷蘭分別位居第一、第二位，台灣的評分則高居世界第三、亞洲第一，顯見我國在推動安寧緩和方面成果卓著。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（器捐病主中心）指出，《安寧緩和醫療條例》上路25年，目前國人對於「預立意願三法」的接受度逐年提升，也有越來越多人願意透過提早的規劃及溝通，維護自己在生命最後階段的尊嚴與生活品質。近年來，愈來愈多民眾在健康狀況良好、意識清楚時，即提前規劃自己的善終安排。

器捐病主中心也提到，動物的陪伴與溫暖有助於病患紓緩病痛與孤獨感，受過訓練的動物可提供情緒支持，輔助安寧療護。目前國內包括亞東醫院、高雄榮總、台中榮總、台大醫院雲林分院、馬偕醫院等皆引進治療犬，為病人及家屬帶來情緒上的撫慰與內心的平靜。

為響應國際世界安寧日，器捐病主中心於18日舉辦2025「心願追圓滿」世界安寧日公益路跑活動，除治療犬外，全國唯一輔助治療貓「哈波」也現身擔任親善大使，牠軟乎乎的身體與水藍色的眼睛，吸引現場參與的大人、小孩目光，也有上千名民眾體驗「思考、鼓勵、對話、圓滿」的情境式路跑。

