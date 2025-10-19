自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

亞洲第一！台灣109.6萬人預立安寧緩和意願

2025/10/19 16:04

2025世界安寧日公益路跑「心願追圓滿」，上千名民眾參與。（圖為器捐病主中心提供）

2025世界安寧日公益路跑「心願追圓滿」，上千名民眾參與。（圖為器捐病主中心提供）

〔記者林志怡／台北報導〕器捐病主中心響應國際世界安寧日，於18日舉行公益路跑活動，有上千名民眾參與，情境式體驗「思考、鼓勵、對話、圓滿」的過程，全國唯一輔助治療貓「哈波」也現身擔任親善大使。

據衛福部統計，截至10月12日，我國預立安寧緩和意願累計人數超過109.6萬人次、預立器官捐贈意願累計人數超過67萬人次，且今年安寧療護註記已有6萬4,396人、器捐註記3萬2,975人、預立醫療註記則有2萬5,149人。

此外，簽署安寧緩和意願的民眾年齡多落在60歲到69歲間，約佔24％，50歲到59歲者約佔18％。預立醫療簽署趨勢中，60歲到69歲間約佔27％，50歲到59歲約佔21％。

根據WHO合作機構、西班牙那瓦拉大學的ATLANTES全球安寧緩和醫療觀察站發佈的「全球安寧緩和醫療地圖」，德國、荷蘭分別位居第一、第二位，台灣的評分則高居世界第三、亞洲第一，顯見我國在推動安寧緩和方面成果卓著。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（器捐病主中心）指出，《安寧緩和醫療條例》上路25年，目前國人對於「預立意願三法」的接受度逐年提升，也有越來越多人願意透過提早的規劃及溝通，維護自己在生命最後階段的尊嚴與生活品質。近年來，愈來愈多民眾在健康狀況良好、意識清楚時，即提前規劃自己的善終安排。

器捐病主中心也提到，動物的陪伴與溫暖有助於病患紓緩病痛與孤獨感，受過訓練的動物可提供情緒支持，輔助安寧療護。目前國內包括亞東醫院、高雄榮總、台中榮總、台大醫院雲林分院、馬偕醫院等皆引進治療犬，為病人及家屬帶來情緒上的撫慰與內心的平靜。

為響應國際世界安寧日，器捐病主中心於18日舉辦2025「心願追圓滿」世界安寧日公益路跑活動，除治療犬外，全國唯一輔助治療貓「哈波」也現身擔任親善大使，牠軟乎乎的身體與水藍色的眼睛，吸引現場參與的大人、小孩目光，也有上千名民眾體驗「思考、鼓勵、對話、圓滿」的情境式路跑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中