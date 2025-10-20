健康網》「木瓜」分兩種？中醫：中藥「木瓜」與水果木瓜差很大

同名卻是不同果！中醫師羅珮琳表示，水果木瓜幫助排便，中藥木瓜卻能治風濕痹痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為中藥方裡的「木瓜」就是日常餐桌上的水果木瓜，但事實上，兩者雖同名，卻是完全不同的植物。璽悅中醫診所院長羅珮琳指出，水果木瓜屬於番木瓜科，是幫助腸胃蠕動、促進消化的營養水果；而中藥的「木瓜」則是薔薇科植物，又名「宣木瓜」，主要用於治療筋骨痠痛，它們只是同名，可別搞混。

羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文指出，曾經有一位70多歲的內科醫師和我分享他的養生之道，除了老生常談的早睡早起、規律運動，還有一個重點就是排便要順暢，他的祕訣就是常吃木瓜。

她接著說，這位內科醫師年輕的時候，因為工作忙碌經常久坐，後來導致嚴重的痔瘡造成肛門廔管最後需要開刀治療，之後他就非常注意排便狀況，他發現只要有吃木瓜排便可以非常順暢，因此木瓜成為他一年四季不可或缺的水果。

然而，水果的木瓜和中藥方裡的「木瓜」卻完全不同，羅珮琳說明了兩者的差異：

●「番」木瓜助消化、護腸胃

水果木瓜屬於番木瓜科，番木瓜飄洋過海，應該也是比較晚輸入的水果，因此古典中醫書籍記載不多，普遍認為木瓜味甘，入脾、胃經，青木瓜性味偏涼、熟木瓜性平。木瓜含有豐富的木瓜酵素、膳食纖維與水分，有助於分解蛋白質、促進腸胃蠕動，緩解便秘、胃脹氣、消化不良與胃食道逆流等症狀。

●「宣」木瓜道地藥材、屬中醫傷科用藥

中藥明明就有一個藥材叫做「木瓜」，此木瓜非彼木瓜，同名同姓的巧合，連親戚都算不上。中藥用的木瓜和水果木瓜是完全不同的植物，中藥木瓜是薔薇科植物，安徽宣城產為道地藥材又稱「宣木瓜」，性溫，味酸，少甘，入肝、脾經。中藥入藥，多用乾燥果實，治療風濕痹痛、筋脈拘攣，屬於筋骨傷科用藥。

羅珮琳表示，民眾下次看到中藥單上出現「木瓜」這味藥材，可不要把它當成平常吃的水果木瓜。

