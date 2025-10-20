自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》「木瓜」分兩種？中醫：中藥「木瓜」與水果木瓜差很大

2025/10/20 18:50

同名卻是不同果！中醫師羅珮琳表示，水果木瓜幫助排便，中藥木瓜卻能治風濕痹痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

同名卻是不同果！中醫師羅珮琳表示，水果木瓜幫助排便，中藥木瓜卻能治風濕痹痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為中藥方裡的「木瓜」就是日常餐桌上的水果木瓜，但事實上，兩者雖同名，卻是完全不同的植物。璽悅中醫診所院長羅珮琳指出，水果木瓜屬於番木瓜科，是幫助腸胃蠕動、促進消化的營養水果；而中藥的「木瓜」則是薔薇科植物，又名「宣木瓜」，主要用於治療筋骨痠痛，它們只是同名，可別搞混。

羅珮琳在臉書專頁「羅珮琳醫師 Pei-Lin, Lo M.D.」發文指出，曾經有一位70多歲的內科醫師和我分享他的養生之道，除了老生常談的早睡早起、規律運動，還有一個重點就是排便要順暢，他的祕訣就是常吃木瓜。

她接著說，這位內科醫師年輕的時候，因為工作忙碌經常久坐，後來導致嚴重的痔瘡造成肛門廔管最後需要開刀治療，之後他就非常注意排便狀況，他發現只要有吃木瓜排便可以非常順暢，因此木瓜成為他一年四季不可或缺的水果。

然而，水果的木瓜和中藥方裡的「木瓜」卻完全不同，羅珮琳說明了兩者的差異：

●「番」木瓜助消化、護腸胃

水果木瓜屬於番木瓜科，番木瓜飄洋過海，應該也是比較晚輸入的水果，因此古典中醫書籍記載不多，普遍認為木瓜味甘，入脾、胃經，青木瓜性味偏涼、熟木瓜性平。木瓜含有豐富的木瓜酵素、膳食纖維與水分，有助於分解蛋白質、促進腸胃蠕動，緩解便秘、胃脹氣、消化不良與胃食道逆流等症狀。

●「宣」木瓜道地藥材、屬中醫傷科用藥

中藥明明就有一個藥材叫做「木瓜」，此木瓜非彼木瓜，同名同姓的巧合，連親戚都算不上。中藥用的木瓜和水果木瓜是完全不同的植物，中藥木瓜是薔薇科植物，安徽宣城產為道地藥材又稱「宣木瓜」，性溫，味酸，少甘，入肝、脾經。中藥入藥，多用乾燥果實，治療風濕痹痛、筋脈拘攣，屬於筋骨傷科用藥。

羅珮琳表示，民眾下次看到中藥單上出現「木瓜」這味藥材，可不要把它當成平常吃的水果木瓜。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中